Donnerstag, 9. Januar 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Kerstin Landsmann, Schauspielerin Lukas Piloty, Schauspieler Gadgets für die Piste - So macht Skifahren noch mehr Spaß Wie Blinde Brustkrebs ertasten - Krebsvorsorge Babytücher und Babytragen im Test - Ergebnisse der Stiftung Warentest Donnerstag, 9. Januar 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Bürgermeister-Rücktritt in Estorf - Reaktionen auf rechte Hetze Expedition Deutschland: Kirchseeon - Junge Hunde und alte Bräuche Küchenträume - Olgas Pancakes mit Beerenpüree Donnerstag, 9. Januar 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Welche Namen sind ab 2020 erlaubt? - Beauty, Diamant, Blaubeere Donnerstag, 9. Januar 2020, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: USA gegen Iran - Ist ein Krieg noch zu verhindern? Gäste: Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), Atlantik-Brücke e.V. Düzen Tekkal, Kriegsberichterstatterin, Autorin Ulrike Becker, Mideast Freedom Forum Berlin (MFFB) Daniel Gerlach, Nahostexperte, Chefredakteur "Zenith" Elmar Theveßen, ZDF-Studioleiter Washington "Schwere Rache" hatte der Iran nach der Tötung des Top-Generals Soleimani den USA geschworen. Erste Raketen flogen gestern Abend auf US-Stützpunkte im Irak. Wird es dabei bleiben? Sollte Donald Trump Gegenangriffe anordnen, wäre der Schritt zum Krieg fast unvermeidlich. Teheran hat für diesen Fall Attacken auf Israel und Dubai angedroht. Hat der US-Präsident das Völkerrecht verletzt und eine unnötige Eskalation in Gang gesetzt? Oder war ein "Showdown" mit dem Iran unausweichlich? Und wo steht Europa in diesem Konflikt?

