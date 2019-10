Wikinger-Kataloge 2020: Aktivurlauber entdecken 120 neue "Lieblingsorte Natur"

Wikinger Reisen GmbH

Sechs Kataloge: easy und sportlich, mit Reiseleiter und individuell

120 neue "Lieblingsorte Natur" entdecken Outdoorfans 2020 mit Wikinger Reisen. Die Aktiv- und Erlebnismarke serviert in sechs Katalogen knapp 1.400 Wander-, Trekking- und Radprogramme: von easy bis ambitioniert, Alpenüberquerungen und multiaktive Abenteuer, Outdoorspaß ohne Flug - 2020 bietet Wikinger Reisen bereits über 350 Programme per Bahn an - und Plastik. Zugeschnitten auf chillige Naturfans und sportliche Gipfelstürmer, Gruppen-affine Teamplayer und Individualisten, Singles und Alleinreisende.

Relaunch: Kataloge lesefreundlicher, jünger, per Du

Das neue Katalog-Konzept ist jünger und kundenorientierter: Reiseausschreibungen sind kompakter und lesefreundlicher, Seiten-Layouts klarer strukturiert. Storytelling-Formate machen Lust, dabei zu sein. Die Ansprache erfolgt per Du wie in der Wikinger-Gruppe.

Katalog "Wandern in Europa 2020: in kleinen Gruppen mit Reiseleitung"

Hier treffen sich Aktivurlauber, die lockere bis mittelschwere Touren wollen: Sie wandern auf alten Handelswegen in Fjord- und Fjellnorwegen, lassen auf dem "LechErlebnisWeg" den Alltag hinter sich, tauchen auf Skiathos und Skopelos ins griechische Inselglück ein.

Das Extraheft "Aktivurlaub für Alleinreisende und Singles" präsentiert knapp 30 Touren: Neu sind u. a. Outdoor-Erlebnisse im norwegischen Geilo mit Gletscherwanderung und Rafting. Oder Rad-Urlaub auf Ibiza und rund um Berlin.

Das Wikinger-eigene Hotel Luz del Mar auf Teneriffa wird in allen gästezugänglichen Bereichen plastikfrei. Dort laufen 2020 zehn Gruppen- und sieben individuelle Touren.

Katalog "Natur & Kultur: Wanderstudienreisen in Europa"

Morgens wandern, nachmittags Kultur - oder umgekehrt. Wanderstudienreisende lieben den aktiven Mix. Sie entdecken die wilde Basilikata oder Wikinger-Spuren in Irland - mit dem Fab Food Trail Cork. Auch neu: eine Filmkulissen-Route rund um Bilbao, Burgos, Cáceres, Mérida und Córdoba. "Die Essenz Burgunds" heißt ein Trip nach Beaune, Autun und Dijon mit Bahnanreise.

Katalog "Radurlaub weltweit: mit Reiseleitung & individuell"

2020 kommen fünf reine E-Bike-Trips, u. a. in Albanien und Nordmazedonien. Neu ist auch die "Alpensinfonie" von Innsbruck nach Villach durch Eisack-, Puster-, Möll- und Drautal. In Israel erobern Biker Westgaliläa und Golanhöhen, Jerusalem, Tel Aviv und Negev-Wüste. Individualisten radeln in Tschechien an Moldau und Elbe oder genießen eine "Zauberhafte Flusssinfonie" mit Prag und Dresden.

Katalog "Trekking & Bergwandern: weltweit sportlich unterwegs"

Sportliche Trekker erklimmen im georgischen Tuschetien die "Wildesten Pässe des Südkaukasus". Oder traumhafte Trekkingpfade in Usbekistan entlang der Seidenstraße. Ausgebaut hat Wikinger Reisen seine Alpenüberquerungen: Künftig gibt es acht Varianten. Darunter eine Light-Version vom Wendelstein nach Sterzing.

Katalog "Fernreisen aktiv: Abenteuer erleben - Kulturen begegnen"

Fernreisen sollten etwas Besonderes sein - unvergessliche Highlights. Die neue Abenteuer-Linie "for fun" liefert Stoff für Urlaubsträume. Etwa beim "Vulkantrekking, Rafting & Canyoning" auf La Réunion. Oder beim Mountainbiken und Raften in Nepal. Zur 15-tägigen Kompakttour zu den "Höhepunkten Balis" gehören auch die Trauminseln Nusa Lembongan und Nusa Penida.

Katalog "Wanderurlaub individuell: im eigenen Tempo durch Europa"

Für aktive Individualisten schnürt Wikinger Reisen Komplettpakete mit exakter Route, vorgebuchten Hotels, Gepäcktransport, Transfers, Ansprechpartner, Wander-App und Karte. Neu sind u. a. der "Camiño dos Faros" in Galicien und der Leading Quality Trail Eislek in den Ardennen. Zum Gipfelstürmer werden individuell reisende Naturfans im bulgarischen Rila- und Piringebirge: Dort warten im Nationalpark die Fast-Dreitausender Musala und Wichren.

Reisetermine und -preise 2020, z. B.

Wanderurlaub in kleinen Gruppen mit Reiseleitung Norwegen - Zwischen Fjorden und Bergen - auf alten Handelswegen und Panoramagipfeln: 11 Tage ab 2.765 Euro, Juni und August, min. 14, max. 20 Teilnehmer

Wanderurlaub für Alleinreisende und Singles Einfach Geil(o) - Outdoor-Erlebnisse in Norwegen: 8 Tage ab 2.345 Euro, Juli und August, min. 12, max. 20 Teilnehmer

Natur & Kultur: Wanderstudienreise in Europa Basilikata - wild, schön und überraschend: 11 Tage ab 2.198 Euro, Mai und Sept./Okt., min. 12, max. 20 Teilnehmer

Radreise in kleinen Gruppen mit Reiseleitung Albanien & Nordmazedonien - per E-Bike durch den Balkan: 10 Tage ab 1.735 Euro, Juni und Aug./Sept., min. 8, max. 16 Teilnehmer

Individuelle Radreise Zauberhafte Flusssinfonie - Moldau & Elbe: 8 Tage ab 599 Euro, April bis Oktober, ab 2 Teilnehmern

Trekking & Bergwandern: weltweit sportlich unterwegs Tuschetien: Über die wildesten Pässe des Südkaukasus: 10 Tage ab 1.835 Euro, Juli und August, min. 8, max. 14 Teilnehmer

Wanderurlaub individuell: im eigenen Tempo durch Europa Camiño dos Faros - an der Costa da Morte zum Ende der Welt: 8 Tage ab 675 Euro, März bis Juni und September, ab einem Teilnehmer

Fernreise aktiv: Abenteuer erleben - Kulturen begegnen La Réunion for fun: Vulkantrekking, Rafting & Canyoning: 14 Tage ab 3.798 Euro, März/April und Juni bis Nov., min. 7, max. 16 Teilnehmer

