Dienstag, 7. Januar 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Felix Klare, Schauspieler Hilfe für Eltern mit Behinderung - Begleitete Elternschaft Fit ins neue Jahr - Lauf-Guru Jan Fitschen gibt Tipps Chicorée mit Bündnerfleisch - Ein Rezept von Armin Roßmeier Dienstag, 7. Januar 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Apps, die Leben retten - Hilfe im Notfall Zollkontrollen am Flughafen - Gefälschte und verbotene Waren Küchenträume - Marions Eggs Benedict Dienstag, 7. Januar 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Abenteuer Vietnam - Deutscher Metzger in Da Nang Dienstag, 7. Januar 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Will Smith in Berlin - Neuer Film "Bad Boys for Life" Harvey Weinstein: Prozessbeginn - Wegen Vergewaltigung vor Gericht

