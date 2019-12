ZDF

Donnerstag, 12. Dezember 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gäste: Anja Kruse, Schauspielerin Alexander Wussow, Schauspieler Weihnachtsgeschenke für Kinder - Tipps für altersgerechte Präsente Mias Krebs-Tagebuch - Eine Mutter kämpft gegen den Krebs Weihnachtliche Gemüsesuppe - Mit Pfannkuchen-Lachsforellen-Rollen Donnerstag, 12. Dezember 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Millionensanierung in Köln - Oper und Schauspiel kosten Unsummen Expedition Deutschland: Erftstadt - Kunst zur Verarbeitung von Gefühlen Weihnachten auf dem Weingut - Alle Jahre wieder: Große Traditionen Donnerstag, 12. Dezember 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Blond nachgefragt - Wer ist besser im Multitasking? Donnerstag, 12. Dezember 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Neues von Don Johnson - Bald mit "Knives Out" im Kino Zu Gast bei Familie Wenzel und Joswig - Das Schauspieler-Ehepaar lädt ein Donnerstag, 12. Dezember 2019, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Geliebter Feind - braucht Europa Putin? Gäste: Heiko Maas, SPD, Bundesaußenminister Annalena Baerbock, B'90/DIE GRÜNEN, Parteivorsitzende Edmund Stoiber, CSU, Ehrenvorsitzender der CSU Claire Demesmay, DGAP-Frankreich-Expertin Vladislav Belov, Europa-Institut RAW Moskau Am helllichten Tag wird mitten in Berlin ein Mann erschossen - der Täter könnte ein Agent Moskaus sein. Der Mord belastet das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland. Kanzlerin Angela Merkel steht vor dem alten Dilemma: Härte zeigen, aber eine vernünftige Arbeitsbeziehung nicht gefährden. Dazu gehört schon lang: Moskau in Sachen Ukraine mit Sanktionen bestrafen, aber dennoch eine Pipeline bauen, um Gas aus Russland zu beziehen. Auch der französische Präsident will zu Putin bessere Beziehungen. Macron überraschte alle mit seiner Charmeoffensive gegenüber Moskau. Kann die EU auf Russland zugehen? Welche Gegenleistung bringt Putin dafür? Ist die Nato und damit das Bündnis mit den USA "hirntot", wie Macron meint, oder auch in Zukunft der "Eckpfeiler unserer Sicherheit" wie die Kanzlerin sagt?

