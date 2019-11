ZDF

Florian Kumb wird neuer Chef der ZDF-Programmplanung

Dr. Florian Kumb wird neuer Hauptabteilungsleiter Programmplanung des ZDF. Der Verwaltungsrat des Senders stimmte am Freitag in Berlin dem entsprechenden Vorschlag von Intendant Dr. Thomas Bellut zu. Kumb tritt die Nachfolge von Martin Berthoud an, der zum 1. April 2020 in den Ruhestand geht.

"Florian Kumb ist ein kompetenter und kreativer TV-Manager. Er wird bei der Verknüpfung der zunehmend vielfältigen Ausspielwege neue Akzente setzen", sagte Bellut. Während und nach dem Studium der Medien- und Kommunikationswirtschaft in Ravensburg arbeitete Kumb seit 2007 in unterschiedlichen Funktionen für das ZDF, darunter als Produktionsleiter fiktionale Programme sowie als Programmreferent des Programmdirektors.

Seit 2018 ist Kumb als Chef vom Dienst der Programmdirektion für die Programmstrategie zuständig. Zu seinen Aufgaben zählte die Steuerung des Innovationsmanagements sowie der Genre-, Marken-, Protagonisten-, Online- und Produzenten-Strategie der Programmdirektion.

Bellut würdigte die Kompetenzen und Leistungen des langjährigen Hauptabteilungsleiters: "Martin Berthoud hat mit seiner Arbeit maßgeblich zum Programmerfolg und zur Markführerschaft des ZDF beigetragen. Als Vorsitzender des Aufsichtsrates der AGF Videoforschung hat er zudem maßgeblich den Aufbau einer konvergenten Bewegtbildmessung auf dem deutschen Markt vorangetrieben. Ich danke ihm für seine mehr als 33-jährige erfolgreiche Tätigkeit."

Die Hauptabteilung Programmplanung des ZDF umfasst die Medienforschung, die internationale Programmbeobachtung, Programm-IT, Programmwirtschaft, Produktionsplanung, Sendeleitung sowie die Planungsredaktion für das ZDF-Hauptprogramm und die Koordination der Bouquet-Planung für die Programmfamilie des ZDF.

