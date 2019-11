ZDF

Donnerstag, 28. November 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Carsten Rüger Gast: Sara Nuru, Model Artenschutz vor der eigenen Haustür - Wie man Igeln im Winter helfen kann Blick in ein Smart-Hospital - Digitalisierung im Krankenhaus Tipps rund um Weihnachtsstern und Co. - Pflanzen für die Weihnachtszeit Donnerstag, 28. November 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Müllstreife in Kiel - Probleme mit unerlaubter Entsorgung Expedition Deutschland: Köngernheim - Die Familie der Weinprinzessin Back-Opa Richard - Charmeur und Gentleman Donnerstag, 28. November 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Blond nachgefragt - Wer schreibt noch Weihnachtskarten? Donnerstag, 28. November 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Riccardo Simonettis Kinderbuch - Autoren-Premiere in Berlin Neues von Helge Schneider - Präsentation in München Donnerstag, 28. November 2019, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Zinsen im Keller, Vorsorge in Gefahr - Wann lohnt sich sparen wieder? Gäste: Mike Mohring, CDU, Fraktions- und Landeschef Thüringen Sahra Wagenknecht, DIE LINKE, MdB, Volkswirtin Marcel Fratzscher, DIW-Präsident Dorothea Mohn, Finanzexpertin bei VZBV Marc Friedrich, Autor "Der größte Crash aller Zeiten"

