Global Micro Initiative e.V.

Mit geförderten Kursen und Ausbildungen gegen Menschenhandel und Prostitution

Pattaya. Für viele ist Thailand das wunderschöne magische Urlaubsland, Traumstrände, Naturparks, Elefanten und Tempel. Doch für Thailänderinnen wie Ken war das Leben alles andere als traumhaft. Ken wuchs in einem Waisenhaus unter schwierigen Verhältnissen auf. Ohne Schulabschluss fand sie nur in den Bars von Pattaya Arbeit. Das Leben als Prostituierte war ihr eine Qual. Mehrfach wurde Ken schwanger und musste ihre Babys zur Adoption freigeben. Damit Frauen wie Ken eine Chance auf ein Leben abseits der Prostitution haben, engagiert sich der Hösbacher Verein Global Micro Initiative e.V. (GMI) in Thailand.

"Das Schicksal dieser Frauen, die keine andere Wahl haben als sich zu prostituieren, um den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien zu finanzieren, berührt mich sehr", erklärt Silvia Schüßler, Gründungs- und Vorstandsmitglied von GMI. "Deshalb freut es mich, dass wir mit dem Tamar Center in Pattaya, Thailand, eine Organisation gefunden haben, mit der wir gemeinsam Frauen wie Ken einen Ausweg aus der Prostitution ermöglichen können."

Geregeltes Einkommen durch Herstellen von Grußkarten

Das Tamar Center hilft Frauen, die aus der Prostitution aussteigen möchten. Neben kostenloser Unterkunft und psychologischer Betreuung bietet die Organisation den Frauen dreimonatige Kurse an, in denen sie unter anderem lernen, Grußkarten herzustellen. Diese verkauft das Tamar Center im eigenen Online-Shop und ermöglicht so den Frauen ein geregeltes Einkommen. Seit Herbst 2017 finanziert GMI Startersets, mit denen die Teilnehmerinnen diese Karten herstellen können. Ein Set beinhaltet alle benötigten Materialien und Werkzeuge. "Wir finanzieren diese Sets mithilfe unserer Spender", erklärt Schüßler. "Ein Set kostet 50 Euro. Insgesamt konnten wir bisher 21 Startersets finanzieren und so 21 Frauen die Chance auf einen Neuanfang bieten."

Förderung individueller Anschluss-Ausbildungen

Doch GMI geht noch weiter. Im Anschluss an die 3-Monats-Kurse haben die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen. Dadurch steigen ihre Chancen, einen gut bezahlten Arbeitsplatz zu finden. Auch hierfür sammelt GMI Spenden. Die Kosten variieren dabei je nach Art und Dauer der Ausbildung. "Ich freue mich, dass wir dank unserer Spender den Frauen von Pattaya nachhaltig helfen können", erklärt Schüßler.

Weitere Infos über unsere Projekte erhalten Sie auf unserer Homepage www.global-micro-initiative.de. Einen ausführlicheren Bericht finden Sie hier: https://www.presseportal.de/pm/126405/4331756

