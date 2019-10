ZDF

ZDF-Programmhinweis

Samstag, 30. November 2019

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Samstag, 30. November 2019, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Grenzenlos spielen: Im Event- und Freizeitpark Moderation: Sandra Oblrich Familie Lichtenberg möchte gemeinsam Spaß haben. Gar nicht so einfach, wenn ein Familienmitglied eingeschränkt ist. Die Familie testet drei verschiedene Indoor-Freizeitanlagen. Der elfjährige Kian hat Muskeldystrophie Duchenne und sitzt oft im Rollstuhl. Mit seinen Eltern und seinen Geschwistern besucht er einen Event- und Freizeitpark. Im Erlebnispark Alma in Gelsenkirchen reicht das Angebot von Bubbleball über Trampolin bis Lasertag. Bereits im Sommer 2018 testete eine Familie für "Menschen - das Magazin" Freizeitgelände auf Zugänglichkeit und inklusiven Spaßfaktor. Jetzt schaut Familie Lichtenberg, wie barrierefrei und inklusiv sogenannte Indoor-Angebote sind, die gern bei Schmuddelwetter im Winter genutzt werden. Drei Folgen der Reihe "Grenzenlos spielen" werden samstags um 12.05 Uhr ausgestrahlt. In Teil 2 und Teil 3 der Reihe besucht Kian mit seiner Familie eine Ski-Halle und ein Indoor-Kinderland.

