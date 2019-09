ZDF

Donnerstag, 26. September 2019, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jochen Breyer (5.30 bis 7.00 Uhr); Harriet von Waldenfels, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr) Trump: Amtsenthebung droht - US-Demokraten gehen in die Offensive Neuwahl in Österreich - Nach "Ibiza"-Skandal Montblanc in Gefahr - Hinweise für Klimawandel Irans Präsident spricht vor UN - Reaktionen auf Rede in Iran Donnerstag, 26. September 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Harald Schrott, Schauspieler Thomas-Cook-Pleite und Reisemarkt - Dr. Tobias Ehlen im Gespräch Obst mit Schale essen - Tipps von Dr. Brigitte Bäuerlein Herbstkartoffeln im Salzteig-Mantel - Kochen mit Armin Roßmeier Donnerstag, 26. September 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Oktoberfest 2019 - Hochstimmung auf der Wiesn Expedition Deutschland: Schwielowsee - Zwei Frauen mit viel PS-Stärke Köchin Maria in Erfurt - Überraschungsmenü ohne Extrawünsche Donnerstag, 26. September 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Helikopterpilot im Grand Canyon - Traumjob in den USA Donnerstag, 26. September 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Cocktail für Karl Lagerfeld - Prominente Veranstaltung in Paris Der Deutsche Radiopreis in Hamburg - Verleihung mit Simply Red und anderen Donnerstag, 26. September 2019, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Abschwung, Jobs und Klimarettung - Riskieren wir unseren Wohlstand? Gäste: Peter Altmaier, CDU, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, B'90/Grüne, Parteivorsitzender Karl Haeusgen, Unternehmer, Vizepräsident VDMA Nina Treu, Degrowth-Aktivistin, Linke-Mitglied Carolin Roth, Finanzexpertin, Wirtschaftsjournalist Deutschlands Wirtschaft rutscht ab. Die Industrie leidet unter US-Handelskriegen, Brexit-Angst und schwächerer Weltwirtschaft. Stehen wir vor einer der üblichen Konjunkturkrisen oder vor einem epochalen Umbruch? Klimaschutz und Digitalisierung zwingen die Unternehmen zu Abbau und Umbau der alten Arbeitsplätze, zum "Neu-Erfinden" ganzer Produktionszweige. Wen erreicht die Krise zuerst? Für wen ist morgen noch Platz in der neuen, grünen, digitalen Arbeitswelt? Retten wir das Klima? Riskieren wir ohne Not Arbeitsplätze?

