Mittwoch, 4. September 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Judith Hoersch, Schauspielerin Francis Rossi, Musiker Vorsorgevollmacht und Co. - Was man wissen sollte Tabuthema Geschlechtskrankheit - Die Ausbreitung von Syphilis nimmt zu 70 Jahre Currywurst - Wer sie erfunden hat und warum Mittwoch, 4. September 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Lissy Ishag E-Scooter auf Abwegen - Roller aufräumen als Minijob Handy am Steuer - Polizeikontrolle gegen "Handy-Täter" Expedition Deutschland: Mönsheim - Dauerbaustelle Eigenheim Mittwoch, 4. September 2019, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Jana Pareigis Gast: Marie Bäumer, Schauspielerin Start in erste SPD-Regionalkonferenz - Bewerbung um den Chef-Sessel Außenminister Maas besucht den Kongo - Unterwegs im Ebola-Gebiet Iggy Pop über seine Musik - Neues Studio-Album Mittwoch, 4. September 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Auktion mit Überraschungen - Urlaubskoffer unterm Hammer Mittwoch, 4. September 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Sandra Maria Gronewald Iggy Pop im Interview - Neues Album "Free" Nora Tschirner bei Filmpremiere - "Gut gegen Nordwind" im Kino Königin Margrethe zu Besuch - Unterwegs in Schleswig-Holstein Mittwoch, 4. September 2019, 22.15 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Die Macht der Agrarlobby in Brasilien - Brände, Beef, Bolsonaro Norwegen verbietet Kreuzfahrten - Fahrverbot im Fjord Eine Frau kämpft für Afghanistan - Allein unter Männern Kein Plan von Sansibar - "außendienst" als Drohnenpilotin

