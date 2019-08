ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mittwoch, 21. August 2019

Mainz (ots)

Mittwoch, 21. August 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen E-Roller-Chaos in deutschen Städten? - Wie neue E-Scooter für Ärger sorgen Unterwegs auf der Gamescom - Worauf sich Gamer freuen können Süße Versuchung: Zwetschgen-Knödel - Leckeres Rezept von Jeanette Marquis Gast: Sebastian Krumbiegel, Sänger und Musiker Mittwoch, 21. August 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Vorgarten wird zum Flugplatz - Mann sammelt russische Flieger Expedition Deutschland: Biederbach - Glückliches Landleben Der Traum vom Auswandern - Janas und Fernandos Segelschiff Mittwoch, 21. August 2019, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Jana Pareigis Soli nur noch für Reiche? - Spannung vor Kabinettsrunde Klimaschutz und Flugverkehr - Was bringen synthetische Kraftstoffe? Die Highlights der Ruhrtriennale - Festival der Künste Mittwoch, 21. August 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Michelle Hunziker in Hamburg - Prominente Pop-up-Store-Eröffnung Miley Cyrus und die Liebe - Was nach der Trennung kommt Mittwoch, 21. August 2019, 22.15 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Tage der Entscheidung in Hongkong - Zwischen Patriotismus und Protest Hilfe für Mosambik - Wiederaufbau nach den Fluten Das größte Pfadfindertreffen der Welt - Sommerlager in West Virginia

