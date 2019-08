Dreiteilige "Terra Xpress"-Erlebnisreise mit Lena Ganschow im ZDF

ZDF

Moderatorin Lena Ganschow ist in einem dreiteiligen "Terra Xpress"-Sommerschwerpunkt ab Sonntag, 18. August 2019, jeweils 18.30 Uhr, in Deutschland unterwegs. Die drei Sendungen zeigen, welchen Herausforderungen sich Menschen an der Küste, in den Bergen und an anderen besonderen Orten in Deutschland stellen müssen.

In der ersten Folge "Mein Strand gehört mir und der Traum vom Inselglück" am Sonntag, 18. August 2019, 18.30 Uhr, ist Lena Ganschow an der Nord- und Ostseeküste Deutschlands unterwegs. Seit drei Generationen lebt Familie Roeder in ihrem Haus in Meschendorf, Mecklenburg-Vorpommern, direkt an der Steilküste der Ostsee, nur wenige Meter von der Abbruchkante entfernt. Seit einiger Zeit dürfen sie ihr Stückchen Küste nicht mehr selbst schützen, und jetzt nagt das Meer an ihrem Grundstück.

Wenn ein Sturmtief über die Hallig Nordstrandischmoor, Schleswig-Holstein, fegt, kämpft auch Familie Kruse ums Überleben. Durch den Klimawandel steigt schon jetzt das Wasser. Zudem steht das Haus auf einem zu niedrigen Schutzwall. Zusammen mit den Behörden entwickeln die Kruses eine Idee, wie sie ihre Existenz auf der Hallig sichern können.

Auf einmal ist Schluss mit der Ruhe für die Strandkorb-Dauermieter am Wilhelmshavener Südstrand: Zwei Absperrungen wurden für den Durchgangsverkehr geöffnet. Wer darf eigentlich wann und wo an welchen Strandabschnitt, und wer muss dafür zahlen? Und auf der Ferieninsel Föhr rettet eine Urlauberfamilie einen gestrandeten Schweinswal.

Massentourismus und Klimawandel setzen den Alpen immer mehr zu. Dies zeigt die zweite Folge der "Terra Xpress"-Erlebnisreise, "Invasion der Touris und Blitze unterm Gipfelkreuz", am Sonntag, 25. August 2019, 18.30 Uhr. Um konkurrenzfähig zu bleiben, soll am Riedberger Horn eine Skischaukel gebaut werden. Doch eine Bürgerinitiative aus Balderschwang kämpft für den Erhalt der Natur.

Andere Wege geht der kleine Ort Villnöß in Südtirol, von dem aus man die berühmte Geislergruppe besonders gut fotografieren kann. Die Südtiroler planen, die Touristenströme zukünftig sinnvoll zu lenken.

Manche Touristen unterschätzen die Gefahren der Bergwelt: Zwei jugendliche Wanderer machen sich mit Turnschuhen und leichtem Gepäck auf den Weg zur Zugspitze und können von der Bergwacht Grainau erst in letzter Minute gerettet werden.

"Terra Xpress" ist in der dritten Folge der Erlebnisreise, "Wildschweine beim Friseur und die Suche nach dem Gold", am Sonntag, 8. September 2019, 18.30 Uhr, unterwegs im Braunkohlerevier und spricht mit Menschen, die von der Kohle leben, mit Menschen, die den Mut haben, sich eine neue Existenz aufzubauen, und mit Menschen, die immer noch Angst haben, auf den letzten Drücker "weggebaggert" zu werden. In weiteren Beiträgen geht es um Wildschweinrotten, die die Kleinstadt Stahnsdorf im Speckgürtel von Berlin tyrannisieren, und um Raubgräber, die Archäologen die Arbeit schwer machen.

