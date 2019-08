ZDF

Samstag, 10., und Sonntag, 11. August 2019

Samstag, 10. August 2019, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Urlaub - Alles inklusive? Unterwegs in Berlin Die Deutschen lieben Reisen. Neben den europäischen Urlaubsorten zählt Berlin zu den beliebten Touristenzielen in Deutschland. Das gilt auch für Menschen mit Behinderung. Doch wie barrierefrei ist die Hauptstadt? Seit Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009 möchte sie Menschen mit Behinderung von einer aktiven Teilhabe im Leben nicht länger ausschließen. "Menschen - das Magazin" schickt in Teil 1 der dreiteiligen ZDF-Sommerreportage Michel Arriens und seine Freundin nach Berlin. Das kleinwüchsige Paar zeigt interessante Orte in und rund um Berlin und schaut, wie barrierefrei sie sind. In Teil 2 am 17. August erkundet die querschnittsgelähmte Andrea Ruf-Brieger Schottland. Teil 3 wird am 24. August 2019 ausgestrahlt und begleitet den Rollstuhlfahrer Dimitrios Tsiropoulos in Griechenland. Samstag, 10. August 2019, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Andreas Klinner Muss Fleisch teurer werden? - Debatte um Konsumverhalten E-Bike-Boom in den Alpen - Naturschützer fordern klare Regeln Ausgangslage Thüringen - Parteien rüsten sich für Wahlkampf Hammer der Woche - Stadt versäumt Abrechnungsfrist Samstag, 10. August 2019, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Sven Voss Gäste: Daniel Farke, Fußballtrainer Norwich City Emanuel Buchmann, Radrennfahrer: Tour-Vierter Fußball: DFB Pokal, 1. Runde Uerdingen - Borussia Dortmund Aachen - Bayer Leverkusen Magdeburg - SC Freiburg Drochtersen - FC Schalke 04 und weitere Spiele Fußball: Premier League, Saisonstart Leichtathletik: Team-EM, Bydgoszcz (Polen) Sonntag, 11. August 2019, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Es ist ein kleines Wunder. 30 Jahre nach der Wende ist aus einer Burgruine in Thüringen ein Pilgerort geworden. "sonntags" zeigt, wie Thüringer anpackten und dabei zum Glauben fanden. Die älteste noch existierende Zisterzienserkirche Deutschlands steht wie kaum ein anderer Ort für den Aufbruch im Osten des Landes - auch in Sachen Glauben. 40.000 Pilger und Erholungsuchende zieht es jährlich in den 180 Einwohner zählenden Ort Volkenroda. Andrea Ballschuh erkundet in einem "sonntags"- Extra diesen Kraftort, der auch als ein "Zuhause auf Zeit" durch sein niederschwelliges spirituelles Angebot bis zu einem Jahr überzeugt, das auf Wunsch geistlich begleitet wird. Das Leben im Kloster wird getragen von der Jesus-Bruderschaft - von Männern und Frauen aus verschiedenen christlichen Kirchen und gesellschaftlichen Hintergründen. Sonntag, 11. August 2019, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste Der City Triathlon Mainz 2019 macht Station im "ZDF-Fernsehgarten", und jede Menge Prominente gehen in Staffeln gegeneinander an den Start. Mit dabei: Frank Buchholz, Matthias Schloo, Marie Zielcke, Isabel Varell, Manuel Cortez, Yared Dibaba, Mick Wewers, Andrea Kiewel, Yorck Polus und Steven Gätjen. Musik: Semino Rossi, Mousse T. feat. Emma Lanford, Walking on Cars und andere. Sonntag, 11. August 2019, 17.50 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König Fußball-Story - Aktuelle Reportage Rad: EM Straße in Alkmaar - Aktuelle Reportage Sommer-Biathlon in Wiesbaden - Zusammenfassung Beachvolleyball: EM in Moskau - Final-Spiele Wasserspringen: EM in Kiew - Aktuelle Reportage

