ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Donnerstag, 25. Juli 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Anne Ratte-Polle, Schauspielerin Dotschy Reinhardt, Jazzmusikerin Per Klick zum Geld - Für wen lohnen sich Microjobs? Urlaubsbewässerung im Sommer - Elmar Mai verrät seine Gartentricks Richtig meditieren - Entspannungstipps vom Profi Donnerstag, 25. Juli 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Hitzejob Straßenbauarbeiter - Arbeiten an heißen Tagen Expedition Deutschland: Herne - Der italienische Eiswagen Mahlzeit! (4) - Selbst gekocht auf dem Bauernhof Donnerstag, 25. Juli 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag "blond nachgefragt": Was ist Glück? - Kleine Momente und große Augenblicke Donnerstag, 25. Juli 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Eröffnung Bayreuther Festspiele - Viele Stars haben sich angesagt Peter Maffay in Rumänien - Er inspiziert sein Kinderferienhaus Bootstour mit Semino Rossi - Treffen zu einer Rheinfahrt

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell