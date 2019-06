ZDF

Donnerstag, 20. Juni 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Das Servicemagazin meldet sich am 20. und 21. Juni 2019 von der Ferieninsel Gran Canaria. Moderator Ingo Nommsen und seine Gäste haben gute Tipps, wie der Urlaub noch schöner werden kann. Zu Gast an Fronleichnam: die Sängerin Namika ("Lieblingsmensch") und ihr Musikpartner Chima. Sie performen ihren Sommerhit "Wir können alles sein". Der 42-fache Windsurf-Weltmeister Bjørn Dunkerbeck erklärt alles übers Stand-Up-Paddling und wie auch Anfänger den Einstieg ins Stehpaddeln gut meistern. Reiserechtsexperte Kay P. Rodegra erklärt, wie man Mängel richtig reklamiert und welche Ansprüche Urlauber an den Reiseveranstalter stellen dürfen. Außerdem: Tod durch Ertrinken - warum Kinder früh schwimmen lernen sollten Sauberer Urlaub - was Pauschalreisende für die Umwelt tun können Küche des Südens - Surf-and-turf-Tortilla Donnerstag, 20. Juni 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Grillsaison - Tipps und Trends Expedition Deutschland: Sulzbachtal - Fossiliensammlerin Die Gartenretter (4) - Die großen Pflanzen kommen Donnerstag, 20. Juni 2019, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Mordfall Lübcke - Rechter Terror in Deutschland? Gäste: Janine Wissler, Die Linke, MdL, hessische Fraktionsvorsitzende Stephan J. Kramer, Präsident Verfassungsschutz Thüringen Olaf Sundermeyer, Publizist und Autor Markus Nierth, ehemaliger Bürgermeister Tröglitz Sascha Lobo, Autor und Internet-Unternehmer Freitag, 21. Juni 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Abschied von Karl Lagerfeld - Große Show in Paris Otto in seiner Heimatstadt - Ausstellung in Emden Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die Najas

