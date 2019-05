ZDF

Donnerstag, 9. Mai 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Wolfgang Fierek, Schauspieler Neue Finanzdienstleistungen - Worauf man bei FinTechs achten sollte Ausflugstipp Travemünde - Kultur und Entspannung an der Ostsee Leckere Frühlingsküche - Armins Kohlrabi-Bärlauch-Suppe Donnerstag, 9. Mai 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Kandidatenmangel bei OB-Wahlen - Zu wenige Bewerber in Rheinland-Pfalz Expedition Gotha - Alte Freundschaft rostet nicht Küchenträume: Rhabarber-Tarte - Rezept zum Muttertag Donnerstag, 9. Mai 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Die Suche nach der verlorenen Socke - Sie ist weg! Donnerstag, 9. Mai 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Prinz Harry in Den Haag - Botschafter für die Invictus Games Gepflegte Promis in Düsseldorf - Verleihung des "GQ Care Awards" Charles und Camilla in München - Das royale Paar auf Deutschlandreise Donnerstag, 9. Mai 2019, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Zukunft ohne Gerechtigkeit - Wofür hat die Regierung noch Geld? Gäste: Olaf Scholz, SPD, Bundesfinanzminister Ralph Brinkhaus, CDU, Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion Katja Kipping, Die Linke, Parteivorsitzende Linda Teuteberg, FDP, Generalsekretärin Dagmar Rosenfeld, "Die Welt"-Chefredakteurin Markus Feldenkirchen, Politischer Autor "Der Spiegel"

