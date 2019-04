ZDF

Neue ZDF-Reihe: Zwei Filme "Gipfelstürmer - Das Berginternat"

Zwischen Sportschule und Landleben: Am Donnerstag, 4. April 2019, und Donnerstag, 11. April 2019, jeweils 20.15 Uhr, zeigt das ZDF die ersten beiden Filme der Reihe "Gipfelstürmer - Das Berginternat". In den Hauptrollen spielen Maya Haddad, Katja Weitzenböck, Felix von Manteuffel, Franziska Schlattner, Moritz Otto, Benito Bause und andere. Beide Episoden sind ab Mittwoch, 3. April 2019, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.

Die Kölner Sozialpädagogin Nele Seitz (Maya Haddad) soll im Sportinternat Schloss Bergbrunn Teil eines Kompetenzteams für jugendliche Leistungssportler werden. Direktorin Gitta Engel (Katja Weitzenböck) will sie unbedingt an das Internat binden - nicht nur, weil Nele selbst Leichtathletin war. Von den Kolleginnen und Kollegen durchaus skeptisch beäugt, gewinnt Nele bald das Vertrauen der jungen Sportler.

