ZDF bei GOLDENER KAMERA 2019 erfolgreich

Mainz (ots)

Der ZDF-Film "Aufbruch in die Freiheit" ist am Samstag, 30. März 2019, in Berlin mit der GOLDENEN KAMERA in zwei Kategorien geehrt worden. Ausgezeichnet wurden auch der Krimi "Der Polizist und das Mädchen", die Doku-Reihe "Terra X: Faszination Erde - mit Dirk Steffens" und die Serie "Der Bergdoktor".

Das Drama "Aufbruch in die Freiheit" von Regisseurin Isabel Kleefeld erhielt die GOLDENE KAMERA in der Kategorie Bester Fernsehfilm. Zudem wurde Anna Schudt für ihre darstellerische Leistung als Metzgersgattin Erika Gerlach als Beste Schauspielerin ausgezeichnet. "Aufbruch in die Freiheit" skizziert die Emanzipation einer Ehefrau auf dem Land in den 70er Jahren. Das Drehbuch stammt von Andrea Stoll, Heike Fink und Ruth Olshan. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF sind Caroline von Senden und Solveig Cornelisen.

Als Bester Schauspieler ausgezeichnet wurde Albrecht Schuch für seine Leistung in dem ZDF-Krimi "Der Polizist und das Mädchen". In dem Film von Regisseur Rainer Kaufmann nach einem Drehbuch von Frédéric Hambalek spielt Schuch den Dorfpolizisten Martin Manz, der allen verschweigt, dass er die Tochter seines besten Freundes überfahren hat. Die Redaktion im ZDF verantworten Alexandra Staib und Caroline von Senden.

Die GOLDENE KAMERA 2019 für die "Beste TV-Dokumentation Natur und Umwelt" ging an Dirk Steffens und "Terra X" für die Reihe "Terra X: Faszination Erde - mit Dirk Steffens". Verantwortliche ZDF-Redakteurin ist Christiane Götz-Sobel.

Bei der Publikumswahl 2019 war "Der Bergdoktor" erfolgreich. Die Serie mit Hans Sigl in der Titelrolle wurde als Beliebteste Heimat-Serie geehrt. Die Redaktion im ZDF liegt bei Dirk Rademacher.

Die GOLDENE KAMERA ist der Film- und Fernsehpreis der FUNKE Mediengruppe für herausragende Leistungen in den Bereichen Fernsehen, Film und Unterhaltung. 2019 wurde er zum 54. Mal verliehen.

Die ausgezeichneten Produktionen in der ZDFmediathek:

"Aufbruch in die Freiheit": https://ly.zdf.de/RtU/

"Der Polizist und das Mädchen": https://ly.zdf.de/p2va/

"Terra X: Faszination Erde": https://ly.zdf.de/XbFP/

"Der Bergdoktor": https://zdf.de/serien/der-bergdoktor

