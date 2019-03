ZDF

Freitag, 22. März 2019

Freitag, 22. März 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Wohnen & Design - "Mango" ist die Farbe des Jahres Hexenschuss - Hilfe bei plötzlichen Rückenschmerzen Die Rapper Fettes Brot und ihr Buch - "Was Wollen Wissen?" Gast im Studio: Corny Littmann, Schauspieler und Theatermacher Freitag, 22. März 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Glückliche Schweine bei Osnabrück - Städter wird Bauer Expedition Deutschland: Marburg - "Berliner Schnauze" mit viel Herz Beruflicher Neuanfang - Von der Sängerin zur Entrümplerin Freitag, 22. März 2019, 13:00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Norbert Lehmann Kurs auf den No-Deal-Brexit? - Mays riskante Manöver Berlin 4.0 - Neue Perspektiven für Start-ups Lehrermangel und Unterrichtsausfall - Die Sorgen der Schulleiter Freitag, 22. März 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Auf nach Teneriffa - Tipps für eine Auszeit Freitag, 22. März 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Zu Besuch bei Christian Wolff - Mit dem Schauspieler in München Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die Najas Freitag, 22. März 2019, 23.00 Uhr aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück "aspekte" von der Leipziger Buchmesse - Die Themen des Bücher-Frühlings Das deutsch-russische Verhältnis - Wie viel Verständigung ist möglich? Gastland der Buchmesse: Tschechien - Wie sehen Schriftsteller ihr Land? Buch zur Kunst der Vogelbeobachtung - Sind Birdwatcher Buddhisten? Geschichte der Bundesrepublik - Kann Angst Demokratie stabilisieren? Gäste: Frank Biess, Historiker - Sachbuch "Republik der Angst" Peggy Mädler, Schriftstellerin - Roman "Wohin wir gehen" Tom Walker, Musiker - Mit seinem Song "Just You and I"

