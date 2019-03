ZDF

ZDF-Programmhinweis

Montag, 11. März 2019

Mainz (ots)

Montag, 11. März 2019, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Vollversammlung Deutsche Bischofskonferenz - Was tun gegen sexuellen Missbrauch? Thomas Sternberg im Gespräch - Vollversammlung Deutsche Bischofskonferenz Krise in der ambulanten Pflege - Familien fühlen sich alleingelassen Picasso-Ausstellung in Potsdam - Sein Spätwerk im Museum Barberini Andreas Westerfellhaus im Gespräch - Zum Thema Pflegenotstand Moderation: Melanie Haack Dunja Hayali Andreas Wunn Montag, 11. März 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Zahnspangen für Kinder - Wie man Zusatzkosten vermeidet 10. Jahrestag Amoklauf von Winnenden - 16 Menschen starben Ratatouille mit Linsenklößchen - Ein Rezept von Armin Roßmeier Gastim Studio: Ross Antony, Entertainer Montag, 11. März 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Die Dürre und der Borkenkäfer - Strategien gegen den Schädling Spielhallenüberfall in Herne - Dreiste Diebe am frühen Abend Expedition: Deutschland - Besuch beim Kapitän von Pellworm Montag, 11. März 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Mord nach 15 Jahren aufgeklärt - Massen-Gentest bringt den Durchbruch Montag, 11. März 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Sylvie Meis im Kino - Filmpremiere von "Misfit" in Köln Mit Peter Kraus in Lugano - Fotoshooting mit Sohn Mike Neues von Lang Lang - Mit dem Musiker in Berlin Montag, 11. März 2019, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves WISO-Tipp: Zahnspange fürs Kind - Darauf müssen Sie achten Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen eines Jahrgangs in Deutschland trägt heute eine Zahnspange. Über eine Milliarde Euro zahlen die gesetzlichen Krankenkassen dafür jedes Jahr. Für medizinisch notwendige Korrekturen müssen sie bis zum 18. Lebensjahr aufkommen. Denn seit 1972 gelten ausgeprägte Fehlstellungen in Deutschland als Krankheit. Doch ab wann ist eine Behandlung medizinisch notwendig? Kieferorthopäden sind die ersten Ansprechpartner. Sie versprechen Beratung und klären auf, was die Kasse bezahlt und welche Kosten selbst getragen werden müssen. Doch kann ich mich darauf verlassen? Medizinethiker kritisieren, dass Kieferorthopäden oft zu teureren Behandlungen mit hohen Selbstkosten raten. Wie kann ich mich davor schützen? Wann sind Zusatzbehandlungen sinnvoll? Und gibt es alternative Behandlungsmethoden? Antiquitäten verkaufen - So bekommen Sie Bares für Rares Testament aufsetzen - Onlinerechtsportale im Check

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell