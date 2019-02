ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Freitag, 8. Februar 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Carsten Rüger Gast: Stefan Jürgens, Schauspieler und Musiker Berlinale aktuell - Bericht von der glamourösen Eröffnung Wohnen & Design - TV-Möbel selbstgebaut Pastinaken-Suppe - Ein Rezept von Armin Roßmeier Freitag, 8. Februar 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Heilmittel Wald - Strafvollzug im Grünen Expedition Deutschland: Remptendorf - Ein Händchen für Holz Küchenträume - Leons Kaffee-Lachs mit Risotto Freitag, 8. Februar 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Jennifer Aniston wird 50 - Vorfreude auf den Geburtstag Start der Berlinale - Eröffnungs-Gala in Berlin Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die Najas Freitag, 8. Februar 2019, 23.00 Uhr aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück Gast: Alice Merton, Sängerin, "Why so serious" Kindesmissbrauch in der Kirche - François Ozons Film "Grâce à Dieu" Berlinale Reportage - Filmstars und Festivalhighlights Frauenpower im Wettbewerb - Über Macht und Selbstoptimierung Der Berlinale-Chef geht - Ein Rückblick auf die Ära Kosslick Von Dino-Eiern und Dromedaren - Der mongolische Film "Öndög" Jonas Dassler als Frauenmörder - Porträt eines Verwandlungskünstlers

