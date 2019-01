ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Freitag, 1. Februar 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Mojib Latif, Meteorologe und Klimaforscher Akkubohrer im Test - Nur jede zweite Maschine ist gut Roßmeiers Freitagsgericht - Endiviensalat mit Forellenkroketten Diagnose Blinddarmentzündung - Antibiotika statt Operation? Freitag, 1. Februar 2019, 12.25 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Wohnheim für Hund und Herrchen - Starthilfe für Obdachlose in Hamburg Expedition Deutschland: München - Eine Liebe für ein ganzes Leben Küchenträume - Elisabeths Espresso-Birnen-Kuchen Freitag, 1. Februar 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Auf der Frühchenstation - Schwieriger Start ins Leben Freitag, 1. Februar 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Der Deutsche Fernsehpreis - Prominenten-Gala in Düsseldorf Schneewanderung mit Hansi Hinterseer - Unterwegs in Kitzbühel Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die Najas Freitag, 1. Februar 2019, 23.00 Uhr aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück Gäste: Claus von Wagner, Kabarettist, Satire als Journalismus-Ersatz? ZAZ, Band, "Qué vendrá" Die Kabarett-Sendung "Die Anstalt" - Nachhilfe in politischem Durchblick? Schule schwänzen für das Klima - Protestbewegung "Fridays for Future" "Surviving R. Kelly" - Missbrauchsvorwurf gegen den Popstar Provokateurin trifft Staatsballett - Peaches und "Die Sieben Todsünden" Selbstdarstellung in sozialen Medien - Hauptsache schön und sexy?

