Biathlon-Weltcup Oberhof Highlight des Wintersport-Wochenendes im ZDF

Mainz (ots) - "Wintersport satt" heißt es von Donnerstag, 10., bis Sonntag, 13. Januar 2019, bei "ZDF SPORTextra". Im Blickpunkt steht unter anderem der heimische Biathlon-Weltcup in Oberhof. Das ZDF überträgt alle Biathlon-Wettbewerbe aus dem Thüringer Wintersport-Mekka live: Los geht's am Donnerstag, 10. Januar 2019, um 14.15 Uhr mit Sprintrennen der Damen, gefolgt vom Herren-Sprint am Freitag sowie den Verfolgungs- und Staffel-Wettbewerben am Samstag beziehungsweise Sonntag - jeweils im Rahmen der langen Wintersport-Sendestrecken.

Daneben präsentiert "ZDF SPORT extra" live und in Zusammenfassungen weitere spannende Rennen auf Eis und Schnee: unter anderem die Nordischen Wettbewerbe im italienischen Val di Fiemme, Skeleton und Bob am Königssee, Rodeln in Sigulda/Lettland, die Eisschnelllauf-EM in Klobenstein/Italien sowie die alpinen Wettbewerbe in Adelboden/Schweiz (Herren) und in St. Anton/Österreich (Damen). Spektakuläre Rennen verspricht auch der Langlauf-Weltcup mitten in der sächsischen Metropole Dresden.

Die "ZDF SPORTextra"-Sendezeiten in der Übersicht:

Donnerstag, 10. Januar 2019, 14.15 Uhr: Biathlon (im Anschluss um 18.00 Uhr Handball-WM Korea - Deutschland live) Freitag, 11. Januar 2019, 13.00 - 16.00 Uhr: Wintersport Samstag, 12. Januar 2019, 10.15 - 18.00 Uhr: Wintersport (im Anschluss um 18.00 Uhr Handball-WM Deutschland - Brasilien live) Sonntag, 13. Januar 2019, 10.15 - 17.00 Uhr: Wintersport

Moderatorin im Studio des ZDF-Sendezentrums ist Katrin Müller-Hohenstein.

