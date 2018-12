Harriet von Waldenfels wird Moderatorin im "ZDF-Morgenmagazin"

ZDF-Morgenmagazin-Moderatorin Harriet von Waldenfels Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Claudius Pflug" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Harriet von Waldenfels verstärkt ab Januar das Moderatorenteam im "ZDF-Morgenmagazin". Als eine weitere Hauptmoderatorin wechselt sie sich mit Dunja Hayali wochenweise ab und moderiert die Spätschiene von 7.00 bis 9.00 Uhr. Ihr erster Einsatz ist am Mittwoch, 2. Januar 2019. Außerdem wird sie sowohl für das "ZDF-Morgenmagazin" als auch für das "ZDF-Mittagsmagazin" als Reporterin tätig sein.

ZDF-Chefredakteur Dr. Peter Frey: "Harriet von Waldenfels überzeugt durch ihre kompetente Moderation und ihre sympathische Art. Ich freue mich, dass sie demnächst die ZDF-Zuschauer am Morgen regelmäßig in den Tag begleiten wird."

Harriet von Waldenfels ist zurzeit noch als Moderatorin für den Nachrichtensender WELT (ehemals N24) tätig, wo sie auch volontierte. Sie moderiert die täglichen Nachrichten, zahlreiche Sondersendungen und arbeitet auch als Reporterin in der Politikredaktion. Die Hamburgerin studierte Germanistik, Komparatistik und Soziologie in Göttingen und in Aix-en-Provence. Neben dem Studium arbeitete sie für diverse Redaktionen, darunter für BILD und in Paris und München für das ZDF.

