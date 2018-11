Mainz (ots) -

Freitag, 16. November 2018, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Alice Dwyer, Schauspielerin Johann von Bülow, Schauspieler Training mit Frühchensimulator - Damit die schnelle Versorgung klappt Wohlfühlraum im Seniorenzentrum - Handwerksprofi Mick Wewer hilft Rauchforelle im Blätterteigmantel - Leckeres Rezept von Chefkoch Roßmeier Freitag, 16. November 2018, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Lissy Ishag Überfall auf Tankstellenbesitzer - 7000 Euro Belohnung ausgesetzt Strafzettel für Obdachlose - 20 Euro für wildes Campen Fundsachen-Versteigerung - Was in der Bahn liegen blieb Freitag, 16. November 2018, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Johann von Bülow im Samstagskrimi - "Herr und Frau Bulle" im ZDF Gespräch mit James Middleton - Bruder von Kate und Pippa in Berlin Prinz William besucht die BBC - Termin mit Ehefrau Catherine Freitag, 16. November 2018, 23.00 Uhr aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück Gäste: Raul Krauthausen, Autor und Inklusions-Aktivist Neneh Cherry, Präsentiert den Song "Kong" Michelle Obama ist zurück - Eine starke Frau erzählt ihr Leben "Rebel Girls" im Kinderzimmer - Geschichten gegen Klischees Die etwas andere Normalität - Comic über Behindertendorf Der "Torre Reforma" in Mexico City - Internationaler Hochhauspreis 2018 Die Kunst Ozeaniens - Ein neuer Blick in die Südsee

