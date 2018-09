ZDF dreht zweiteiligen Schwarzwaldkrimi mit Jessica Schwarz und Max von Thun

Konrad Diener (Max von Thun) und Maris Bächle (Jessica Schwarz). Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Maor Waisburd" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Seit 10. September 2018 entsteht für das ZDF in der Umgebung von Freudenstadt ein zweiteiliger Fernsehfilm mit dem Arbeitstitel "Und tot bist Du! Ein Schwarzwaldkrimi". Regisseur Marcus O. Rosenmüller inszeniert einen Kriminalfall, der in die Zeit der französischen Besatzung zurückführt. Neben Jessica Schwarz und Max von Thun als Ermittlerteam spielen in dem mystischen Thriller Nadja Bobyleva, Rüdiger Vogler, Roeland Wiesnekker, Robin Sondermann, Lambert Hamel, David Zimmerschied, Patrick Mölleken, Rike Schmid, Peter Prager und viele andere. Das Drehbuch stammt von Anna Tebbe.

Eine junge Frau wird tot in einem See entdeckt. Alten Legenden zufolge gibt es in dem See Geister, die einen in die Tiefe ziehen. Obwohl alles auf Suizid hindeutet, zweifeln Maris Bächle (Jessica Schwarz) und ihr neuer Kollege Konrad Diener (Max von Thun) von der Kripo Freudenstadt an dieser Theorie. Als wenig später eine weitere junge Frau mit ihrem Rad in die Tiefe stürzt, können die Ermittler einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen feststellen. Die Spur führt zu Hans Katrein (Rüdiger Vogler), einem emeritierten Professor für Theologie, der nach Jahren im Ausland in seinen Heimatort im Schwarzwald zurückgekehrt ist. Mit ihm und seinen Zeichnungen aus Kindertagen über die Besatzerzeit wenige Wochen nach Ende des Zweiten Weltkriegs wird die Vergangenheit wieder lebendig.

"Und tot bist Du! Ein Schwarzwaldkrimi" ist eine ZDF-Auftragsproduktion der all in production GmbH, München (Produzentin: Annette Reeker; Ausführenden Produzentin: Caroline Daube). Die Redaktion im ZDF hat Daniel Blum. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 15. November 2018, ein Sendetermin steht noch nicht fest.

