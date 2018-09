"Anne Holt: Der Mörder in uns": deutsche Erstausstrahlung im ZDF

Kriminalpsychologin Johanne Vik (Melinda Kinnaman), Kommissar Ingvar Nyman (Henrik Norlén) Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/[M] Miso Film Sverige/Johan" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Ein neuer Fall für Kriminalpsychologin Johanne Vik und Kommissar Ingvar Nyman: Das ZDF zeigt ab 16. September 2018, jeweils sonntags um 22.00 Uhr, vier Folgen der deutsch-schwedischen Koproduktion "Anne Holt: Der Mörder in uns" mit Melinda Kinnaman und Henrik Norlén. In dem Sonntagskrimi, basierend auf dem Roman "Die Präsidentin" der norwegischen Bestseller-Autorin Anne Holt, spielen in weiteren Hauptrollen Kim Cattrall und Greg Wise. Das erfolgreiche Autoren-Duo Mai Brostrøm und Peter Thorboe ("The Team", "Der Adler") schrieb erneut die Drehbücher.

Bei ihrem ersten Staatsbesuch in Schweden verschwindet die amerikanische Präsidentin Helen Tyler (Kim Cattrall) spurlos aus ihrem Hotelzimmer. FBI-Agent Warren Schifford (Greg Wise), Tylers persönlicher Berater, und das ganze Team des Secret Service sind außer sich. Vor Ort müssen sie aber mit der schwedischen Polizei kooperieren. Schifford sucht sich Kommissar Ingvar Nyman (Henrik Norlén) als Verbindungsoffizier aus, doch das gegenseitige Misstrauen der beiden wächst während der Ermittlungen. Als Johanne Vik (Melinda Kinnaman), Nymans Freundin und hochschwanger, für eine Verhaltensanalyse der Präsidentin in den Fall einbezogen wird, geht sie auf eigene Faust einer Spur nach - und begibt sich dabei in Lebensgefahr.

