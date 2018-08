Schule wird immer bunter - aber auch stressiger: Inklusion, Integration, soziale Spannungen, die Lehrer stehen vor großen Aufgaben. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Daniel Meinel" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - An Deutschlands Schulen fehlen nach Berechnungen des Deutschen Lehrerverbandes fast 40.000 Pädagogen. Vor allem an den Grund- und Förderschulen sei die Lage dramatisch. "ZDFzoom"-Recherchen haben ergeben: Die auf Bundesebene zuständige Kultusministerkonferenz ist jahrelang von viel zu niedrigen Schülerzahlen ausgegangen. "Blauer Brief für die Schule - Was im System schiefläuft" ist das Thema der "ZDFzoom"-Sendung am Mittwoch, 29. August 2018, 22.45 Uhr.

Der Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Helmut Holter (Die Linke), räumt im "ZDFzoom"-Interview ein, Fehler gemacht zu haben, und nennt die Ursachen der Fehlplanung: "Auf der einen Seite haben wir einen Personalüberhang gehabt, sind Sparprogramme der Länder verabschiedet worden, um den Haushalt zu konsolidieren, und dabei ist auch Personal abgebaut worden. Niemand hat daran gedacht, dass in Zukunft (...) wir wieder mehr Schülerinnen und Schüler haben werden und dass wir einen Aufwuchs brauchen. Hier ist halt keine vorausschauende Politik betrieben worden."

Kritiker bemängeln, die zuständige Kultusministerkonferenz habe weder den starken Geburtenzuwachs noch die Flüchtlingskinder bei der Lehrerbedarfsplanung berücksichtigt. Helmut Holter erkennt auch hier Versäumnisse in der Politik: "Sie hat in dem Sinne versagt, dass sie zu spät begonnen hat, auf diese Herausforderung zu reagieren."

Für die "ZDFzoom"-Dokumentation hat Autorin Valerie Henschel in Schulen recherchiert und gedreht. Das Fazit: Der Lehrermangel ist enorm, das Klima im Klassenraum angespannt und rau. In der Politik gibt es bislang für diese Probleme kaum Lösungen. Dass es auch anders geht, zeigt der Blick nach Australien. Hier stellen Schulen ihr Konzept gerade um: Mehr Teamarbeit, mehr Freiraum für die Unterrichtsgestaltung und flexible Konzepte sind ein wesentliches Mittel, um Schule zukunftsfähig zu gestalten.

