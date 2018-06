Mainz (ots) -

Samstag, 23. Juni 2018, 11.15 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Ins Leben begleiten Liam ist 15 Monate alt und mehrfachbehindert - von Geburt an. Die Diagnose traf die Eltern völlig unvorbereitet. Der Sozialmedizinische Nachsorge-Dienst bietet Hilfe für Baby und Eltern. Dass Hakan eine Regelschule besuchen kann, wäre ohne therapeutische Frühförderung nicht möglich. Der Siebenjährige ist Autist. Mit seiner Therapeutin lernt Hakan spielerisch, im Alltag zu bestehen und Freundschaften zu knüpfen. Samstag, 23. Juni 2018, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Vor dem "Endspiel" - Ganz Schland hofft auf einen Sieg Grenze überschritten? - Union streitet über Asylpolitik Unbezahlbar nach Sanierung - Gesetzesentwurf gegen Mietwucher Quo vadis SPD? - NRW-Genossen vor dem Neustart Hammer der Woche - Teure Fehlplanung bei Kölner Schule Sonntag, 24. Juni 2018, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Dorferneuerung Die Lage vieler kleiner Gemeinden ähnelt sich: Der Bäcker verschwindet, die Gaststätten auch. Vereine suchen Nachwuchs, aber die Zugezogenen im Neubaugebiet sind alle berufstätig. Gleichzeitig werden die Menschen im Ortskern älter und hilfsbedürftiger. "Unser Dorf soll schöner werden" hieß früher eine Initiative. Heute geht es weniger um Fassaden als ums soziale Miteinander. "sonntags" stellt Orte vor, die es mit "Dorferneuerung" versuchen. Sonntag, 24. Juni 2018, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste Es gibt viel zu feiern. Deutschland ist mit den Männern der deutschen Nationalelf im Fußballfieber, und im "Fernsehgarten" halten die Frauen mit außergewöhnlichen Erfolgen die Stellung. Gäste: Alina, Peggy March, Michelle, Thomas Godoj, Pietro Lombardi, Oliver Thomas, Cesár Sampson und Sasha. Gemeinsam mit der Sportreporterin Sabine Töpperwien und der Fußballtrainerin Inka Grings analysieren wir das bisherige WM-Geschehen und geben Tipps ab für die nächsten Spiele. Bürger Lars Dietrich hält für uns in Russland die Stellung. Die mehrfache Kicker-Weltmeisterin Lilly Andres stellt sich dem Publikum und wird versuchen, ihr Tor sauber zu halten. Mit der Meteorologin und angehenden Astronautin Insa Thiele-Eich und ihrem Vater, dem ESA-Astronauten Gerhard Thiele, werfen wir einen Blick in die Vergangenheit und die Zukunft. Mit einer starken Frau geht der "ZDF-Fernsehgarten" auf Rekordkurs: Aleksandra Rodycz versucht, die meisten Hula-Hoop-Umdrehungen mit einem Traktorreifen in einer Minute zu schaffen. Für den kulinarischen und trickreichen Service sorgen Armin Roßmeier und Florian Weiss.

