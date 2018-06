Mainz (ots) -

Donnerstag, 21. Juni 2018, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Brigitte Grothum, Schauspielerin Warnhinweis für Schmerzmittel - Risiko freiverkäufliche Schmerzmittel Belastendes Doppelleben - Kosovo-Albanerinnen in Deutschland 70 Jahre Langspielplatte - Ein musikalisches Retro Donnerstag, 21. Juni 2018,12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Lebensmittelkontrollen - Unterwegs auf der Kieler Woche Expedition Deutschland: Rees - Ein Bauer mit vielen Talenten Eine Weltreise durch Hamburg (3) - Ein Stück Frankreich an der Alster Donnerstag, 21. Juni 2018, 22.30 Uhr maybrit illner Thema: Merkel kämpft um ihre Macht - Letzte Hoffnung Europa? Gäste: Volker Bouffier, CDU, stellv. Parteivorsitzender, hessischer Ministerpräsident Hessen Alexander Dobrindt, CSU, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag Karin Kneissl, Außenministerin Österreich Martin Schulz, SPD, früherer Präsident des EU-Parlaments Tonia Mastrobuoni, deutsch-italienische Journalistin Constantin Hruschka, Asylrechtsexperte Plötzlich muss alles ganz schnell gehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel braucht im Machtkampf mit der CSU eine europäische Lösung für die Flüchtlingsfrage. Die Ansage aus Bayern ist klar: Gibt es diese nicht bis Ende des Monats, dann wird Innenminister Horst Seehofer die Zurückweisung von Migranten an der deutschen Grenze anordnen - Richtlinienkompetenz der Kanzlerin hin oder her. Das Ende dieser Regierung wäre gekommen. Merkel will jetzt Verträge mit Transitländern und Ländern an den europäischen Außengrenzen schließen, und auf einem Sondertreffen am Sonntag soll eine gemeinsame Linie in der EU gefunden werden. Erkaufen soll sich die Kanzlerin die Kooperation in Asylfragen nach dem Willen der CSU aber nicht. Was kann Angela Merkel den europäischen Nachbarn also anbieten? Was wird sie erreichen? Und wird die CSU sich am Ende damit zufriedengeben?

