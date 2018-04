Mainz (ots) -

Dienstag, 17. April 2018, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Susanne Fröhlich, Autorin Stella Deetjen, Entwicklungshelferin Ehrenamtliche Herausforderung - Arbeit im Hospiz 175 Jahre Würfelzucker - Eine süße und spannende Entwicklung Dienstag, 17. April 2018, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Unterwegs mit Kontaktpolizisten - Streitschlichtung in Bremerhaven-Lehe Wohnen auf kleinstem Raum - Tiny Houses in Ulm Expedition Deutschland: Wandlitz - "Tante-Emma-Laden" mit Herz Dienstag, 17. April 2018, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Kommissar Starkes härtester Fall - Der Mord an der sechsjährigen Shari Dienstag, 17. April 2018, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Veronika Fischer im Liebesglück - Die Sängerin und ihr Freund in Berlin Neues von Álvaro Soler - Sommerhit mit Toni Garrn Porträt Meghan Markle - Prinz Harrys große Liebe

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell