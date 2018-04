"Fit in den Frühling": "ZDFzeit" mit großem Bewegungs-Check

Reichen acht Wochen aus, um wirklich fitter zu werden? Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Yousif Al Chalabi" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Fit werden in nur acht Wochen? "ZDFzeit" macht am Dienstag, 10. April 2018, 20.15 Uhr, den großen Bewegungs-Check mit vier Kandidaten zwischen 22 und 62 Jahren. Und klärt dabei Fragen wie: Welche Sportart passt zu wem? Was taugen Trackingbänder und andere Fitnessprodukte? Und was macht eher fit - Laufen, Radfahren, Yoga oder Gerätetraining?

"ZDFzeit" macht den großen Bewegungs-Check mit vier ganz unterschiedlichen Kandidaten. Sandra (47) will mehr Ausdauer haben und dabei gern ein paar Kilos verlieren. Auf dem Rad kämpft sich die Schauspielerin und Entertainerin ihrem Ziel entgegen. Horst (62) ist Immobilienmakler, will mindestens fünf Kilo abnehmen und endlich wieder beweglich sein. Ob das mit Yoga gelingt? Kinderarzt Thomas (48) fehlt es an Ausdauer, die er mit Lauftraining bekommen will. Und Studentin Laura (22) wünscht sich mehr Kraft sowie hier und da sichtbar modellierte Muskeln, weswegen sie ins Fitnessstudio geht. Wer von den Kandidaten schafft es, in nur acht Wochen seine Fitness spür- und messbar zu steigern?

Sportmediziner der Universität Mainz überwachen die Fortschritte, Sport-Experten kommentieren den Trainingserfolg und geben wertvolle Tipps.

https://presseportal.zdf.de/pm/zdfzeit-fit-in-den-fruehling/

http://zeit.zdf.de

http://twitter.com/ZDFpresse

http://twitter.com/ZDF

http://facebook.com/ZDF

Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeit

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell