Donnerstag, 29. März 2018, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Denise Zich, Schauspielerin Andreas Elsholz, Schauspieler Oster-Reiseverkehr - Stau vermeiden an den Feiertagen Benzinpreis-Mythen - Wann tanken wir am billigsten? Oster-Wetter - Sonne oder Dauerregen? Donnerstag, 29. März 2018, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Letzter Ausweg Tafel - Hilfe für Bedürftige in Quedlinburg Expedition Deutschland: Kemberg - Erfüllte Lebensträume Küchenträume - Michaels geschmorte Lammkeule Donnerstag, 29. März 2018, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Claus Theo Gärtner ist wieder Matula - Am Karfreitag im ZDF Bülent Ceylan auf Kinotour - Mit Josefine Preuß auf der Leinwand Barbara Wussow auf dem Ostermarkt - Die Neue auf dem "Traumschiff"

