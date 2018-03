Mainz (ots) -

Dienstag, 27. März 2018, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr); Jana Pareigis, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr) Gast: Martin Holland, Verlagsleiter, Gespräch über den Umgang mit Facebook Streit um Flüchtlinge - EU-Türkei-Gipfel in Bulgarien Antisemitismus an Schulen - Sorge über religiöses Mobbing Nach der Puigdemont-Festnahme - Wie geht es weiter? Gefahr durch künstliche Intelligenz - moma:future: Autarke Kampfdrohnen Anja Karliczek, CDU - Bundesbildungsministerin Dienstag, 27. März 2018, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Moritz Fürste, Hockeyspieler 20 Jahre Viagra - Ein Medikament verändert die Welt Knorpeltransplantation im Knie - Eine Alternative zur Prothese Haustiere für Kinder - Welche Art ist geeignet? Dienstag, 27. März 2018, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Nuss-Nougat-Creme - Nur Zucker mit Geschmack? Expedition Deutschland: Lüdinghausen - Mofa-Spritztour Küchenträume - Christinas Limetten-Cheesecake Dienstag, 27. März 2018, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Unterwegs mit Marek Erhardt - Rolle in der neuen "SOKO Hamburg" Axel Prahl als gescheiterter Reporter - Dreharbeiten für ZDF-Film

