Montag, 26. März 2018, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Affäre mit Trump? - Erstes Interview mit Stormy Daniels Türkische Rocker mit Nähe zur AKP - Prozess gegen Osmanen Germania Al-Sisi gilt schon vorab als Sieger - Präsidentenwahl in Ägypten beginnt Schnelles Internet für alle - Breitband-Ausbau im Nordosten Gäste im Studio: Markus Feldenkirchen, Autor - Zu seinem Buch "Die Schulz-Story" Konstantin von Notz, Die Grünen - Zur Datensicherheit von Facebook Montag, 26. März 2018, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Wenn die Lebensversicherung ausläuft - Was tun mit dem Geld? Bulimie und Magersucht - Wege aus der Ess-Störung Oster-Cocktails - Leckeres mit und ohne Alkohol Gäste im Studio: Rea Garvey, Sänger Jochen Breyer, Moderator Montag, 26. März 2018, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Tricks der Verkaufsprofis - Welche Rechte haben Sie? Küchenträume - Sarahs Joghurtdessert mit Granola Expedition Deutschland: Eitensheim - Keine Zeit für den Liegestuhl Montag, 26.März 2018, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag 80 Jahre Borgward - Deutsche Autogeschichte im Rückblick Montag, 26. März 2018, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Mariele Millowitsch bei der Arbeit - Dreharbeiten für "Marie Brand" Mit Charly Brunner in Wien - Bummel durch den Tiergarten Hardy Krüger Jr. heiratet - Vorfreude auf das große Fest Montag, 26. März 2018, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves WISO-Tipp: Wenn die Lebensversicherung ausläuft - Wie Sie die Finanzen regeln Wer heute mit 65 Jahren in Rente geht, darf in der Regel noch viele Jahre seinen dritten Lebensabschnitt genießen. Denn die durchschnittliche Lebenserwartung liegt aktuell bei Männern bei 85 Jahren, bei Frauen sogar bei 88. Das heißt aber auch: Das Geld muss nach der Verabschiedung vom Erwerbsleben noch viele Jahre reichen. Jeder zweite Deutsche gibt an, Geld fürs Alter zurückzulegen. Anlagemöglichkeiten für die private Altersvorsorge gibt es genug - auch wenn die Zinsen zurzeit mickrig sind. Wer zum Beispiel vor vielen Jahren im Zinshoch eine Lebensversicherung abgeschlossen hat, kann jetzt bei der Auszahlung mit einem stolzen Sümmchen rechnen. Doch wo lässt sich das Geld am besten wieder anlegen, damit auf die monatliche Rente noch ein Schippchen oben drauf kommt? Schwere Entscheidung: Sofortrente oder Auszahlplan? In beide muss man "Arbeit" investieren, und die zahlt sich auch unterschiedlich hoch aus. Der WISO-Tipp hilft bei der Auswahl. Bequem oder flexibel? Welche Anlageform eignet sich für wen? Und was passiert im Todesfall mit dem eingebrachten Geld? Dies und mehr bei WISO. Weitere Themen: Teuer oder Billig: Lippenpflege - Gute Qualität zu günstigen Preisen? Investitionen am Grauen Kapitalmarkt - Insolvenz bei P&R

