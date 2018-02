Mainz (ots) -

Samstag, 24. Februar 2018, 23.05 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer Gast: Michael Reschke, Sportvorstand VfB Stuttgart Fußball-Bundesliga, 24. Spieltag Topspiel: Werder Bremen - Hamburger SV Bayern München - Hertha BSC Hoffenheim - SC Freiburg Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg (Freitag) Fußball: Zweite Liga, 24. Spieltag Union Berlin - SV Sandhausen Greuther Fürth - Braunschweig Erzgebirge Aue - 1. FC Kaiserslautern MSV Duisburg - FC Ingolstadt Highlights Olympische Winterspiele Montag, 26. Februar 2018, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jana Pareigis, Wolf-Christian Ulrich (5.30 - 7.00 Uhr), Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 - 9.00 Uhr) CDU: Merkels Minister - Parteitag entscheidet über Koalition SPD: Nahles an der Basis - Regionalkonferenz debattiert GroKo Tarifrunde 2018: Öffentlicher Dienst - Auftakt in Potsdam Winter-Wetter: Schön, klar, kalt - ZDF-Reporter von Rügen bis Bayern 70 Jahre "Augsburger Puppenkiste" - Eine Insel mit zwei Bergen Winter-Olympia: Das Eishockey-Finale - Nach dem Spiel Deutschland - Russland Montag, 26. Februar 2018, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gäste im Studio: Bettina Lamprecht, Schauspielerin Alexander Hörbe, Schauspieler Montag, 26. Februar 2018, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin TaxiTalk in Dessau - Worüber reden die Menschen? Expedition Deutschland: Berlin - Mit sich selbst im Reinen Waschen, Schneiden, Leben (1) - Mikrokosmos Friseursalon Montag, 26. Februar 2018, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Miss Germany 2018 - Wer ist die Schönste im ganzen Land? Montag, 26. Februar 2018, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Holländische Royals in Skiurlaub - Fototermin in Lech am Arlberg 40 Jahre "Soko München" im ZDF - Jubiläumsfeier der Krimi-Serie Premiere des Musicals "Wahnsinn" - In Duisburg mit vielen Schlagerstars Montag, 26. Februar 2018, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves WISO-Tipp: Digitale Währungen - Worauf zu achten ist Digitale Währungen wie Bitcoins scheinen unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Bezahlen im Internet bekommt eine neue Qualität durch diese sogenannten Kryptowährungen. Umgerechnet etwa 325 Milliarden Euro sind virtuell im Umlauf. Fluch und Segen dieser Internet-Währungen: Sie sind frei von Kontrolle durch Regierungen und Notenbanken. Für private und gewerbliche Investoren kann das reizvoll sein: Kauf, Handel und Verkauf bieten Unabhängigkeit und Anonymität. Darüber hinaus haben Bitcoins enormes Potenzial für schnellen Reichtum (der Wert hat sich allein im letzten Jahr mehr als verzehnfacht) - allerdings auch das Risiko für hohe Verluste. Wie entstehen Bitcoins überhaupt? Und: Lohnt sich das überhaupt? Ist die Anonymität ein Risiko? "WISO" erklärt, wie die Kryptowährung funktioniert und welche finanziellen Möglichkeiten und Risiken sich daraus ergeben. Außerdem: Was ist für den Handel mit Bitcoins notwendig? Was müssen Erstnutzer beachten, und wo lauern Gefahren? Weitere Themen: Teure Smartphone-Reparaturen - Was Sie beachten sollten Teuer oder billig: Schoko-Küsse - Sind Markenprodukte wirklich besser?

