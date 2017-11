THOMAS SABO stimmt mit der Tropical Serie auf Frühjahr/Sommer 2018 ein

1 weiterer Medieninhalt

Lauf (ots) - Intensive Juwelenfarben, aufwendig gestaltete Pretiosen und kulturelle Vielfalt - für Frühjahr/Sommer 2018 setzt THOMAS SABO die ikonische Designsprache der Sterling Silver Kollektion mit einer nie dagewesenen Farbintensität und ausdrucksstarken Optik in Szene. Besondere Eyecatcher sind die Stilaussagen der tropisch-mythischen Motive der neuen Tropical Serie.

Als Highlight bestechen filigran von Hand gearbeitete Statement-Anhänger: Der Papagei und das Sonnenstein-Amulett strahlen mit ihren Farben, aztekisch inspirierten Mustern und filigranen Verzierungen. Darüber hinaus überzeugen lange Ketten mit schwingenden Federn sowie Ringe, Ohrringe und Armbänder in individuellen Schmuckkreationen. Die THOMAS SABO Schlange fasziniert erstmals als Ring, Anhänger, Armreif oder Single-Ohrring in Grün-Türkis-Optik.

"Unsere Tropical Serie interpretiert den Kontrast zwischen dem dunklen Grün des Dschungels, den Farben der Tiere und Pflanzen und funkelnden Lichtreflexen in meisterlich gefertigten Schmuckkreationen", sagt Susanne Kölbli, Creative Director bei THOMAS SABO.

Erhältlich sind die Tropical Serie sowie viele weitere Neuheiten der Sterling Silver Kollektion in allen THOMAS SABO Shops und Shop-in-Shops, unter www.thomassabo.com sowie bei ausgewählten Partnern ab Mitte Januar 2018.

THOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen im Bereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen und Männer designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300 eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.860 Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO annähernd 490 Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800 Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern.

