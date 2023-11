OTTO DÖRNER GmbH & Co. KG

Der Fuhrparkbetrieb von OTTO DÖRNER wird klimafreundlicher durch den Einsatz vom emissionsarmen Treibstoff HVO aus pflanzlichen Abfällen

Hamburg (ots)

Der Ver- und Entsorger OTTO DÖRNER hat sich für einen umweltfreundlichen Ansatz entschieden und führt ab sofort für einen erheblichen Teil seines Hamburger Fuhrparks hydrierte Pflanzenöle (HVO) als alternativen Treibstoff ein. Dieser Schritt ist Teil des Unternehmensengagements, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und einen nachhaltigeren Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten.

Die Verbrennung von Dieselkraftstoff erzeugt erhebliche Mengen an Treibhausgasen, insbesondere CO2. Um diesem Umweltaspekt entgegenzuwirken, hat OTTO DÖRNER erkannt, dass der Treibstoffverbrauch der Flotte einen entscheidenden Hebel zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes darstellt.

Die Maßnahme umfasst nicht nur einen Großteil der LKW-Flotte in Hamburg, sondern erstreckt sich auch auf den Standort Nützen im Norden von Hamburg, wo seit Anfang Januar sämtliche Baugeräte und Produktionsmaschinen mit HVO betrieben werden. Die Umrüstung auf HVO erhöht nicht nur die Umweltfreundlichkeit der Produktion von Recyclingprodukten, sondern trägt auch dazu bei, CO2-Emissionen bei der Herstellung von Ersatzbaustoffen zu reduzieren. Der Standort in Hittfeld wird in Kürze folgen, wo derzeit ein weiterer Tank an der betriebseigenen Tankstelle installiert wird.

Die Nutzung von HVO ist deutlich emissionsärmer, da es für OTTO DÖRNER aus Pflanzenöl-Abfällen hergestellt wird. Diese alternative Kraftstoffquelle macht nicht nur Fahrzeugbetrieb, sondern auch Baugerätebetrieb mit Verbrennungsmotoren klimafreundlicher, da das freigesetzte CO2 vorher von den Pflanzen aus der Atmosphäre gebunden wurde. Der Einsatz von HVO erfordert keine aufwändigen Fahrzeugumrüstungen und ermöglicht den umweltfreundlichen Weiterbetrieb von Fahrzeugen bis zum Ende ihrer technisch vorgesehenen Nutzungsdauer.

Die Vorteile für Umwelt und Fahrzeuge durch die Nutzung von HVO gegenüber Normaldiesel:

- Mehr als 90 % weniger Treibhausgas CO2

- Geringerer Ausstoß von Ruß, Feinstaub und Stickoxid

- Höhere Leistung aufgrund sehr hoher Cetanzahl (Zündfähigkeit)

- Geruchsarm und reduzierte Geräusche

- Geringerer Bedarf an Ad-Blue

- Mischbar mit normalem Diesel

- Förderung einer klimafreundlichen Baustoffproduktion

Das HVO von OTTO DÖRNER wurde palmölfrei in Europa produziert und steht in keiner Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion, da es ausschließlich aus pflanzlichen Abfällen, wie beispielsweise altem Frittierfett, hergestellt wird.

Als führendes Unternehmen in der Baubranche bekräftigt OTTO DÖRNER mit der Einführung von HVO als Kraftstoff für LKW und Baumaschinen sein Engagement für eine umweltfreundliche Bauindustrie. Das Unternehmen hat die Mission, gemeinsam eine bessere Welt zu schaffen, weil es in allem und jedem das Wertvolle sieht.

Original-Content von: OTTO DÖRNER GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell