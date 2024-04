United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Der deutsche Fußball macht sich mit einmaligen Auktionen für Vereinsarbeit stark!

Gemeinsame Spendenaktion der Fußball-Stiftungen bei United Charity

Baden-Baden (ots)

Der Fußball setzt sich vielfältig für gesellschaftliche Themen ein und unterstützt dabei auch engagierte Breitensportvereine in Deutschland: Bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, versteigern zahlreiche Stiftungen aus der Welt des deutschen Fußballs gemeinsam 20 einmalige Erlebnisse und Sammlerstücke. Die gesamten Erlöse werden zugunsten der Projekte von "Fußball stiftet Zukunft" gespendet.

So haben Fußballbegeisterte die einmalige Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen des DFB-Campus zu werfen oder Union Berlin-Star Robin Gosens bei einem Heimspiel persönlich kennenzulernen! Die Herren-Nationalmannschaft, Vereine wie der 1. FC Köln oder der HSV, Einzelspieler wie Manuel Neuer oder Lukas Podolski - sie alle haben über ihre Stiftungen etwas für die Spendenaktion beigesteuert.

Besonders erwähnenswert sind zwei außergewöhnliche Erinnerungsstücke zu Ehren von Franz Beckenbauer, die für den guten Zweck ersteigert werden können: Das Original-Mittelkreisbanner aus dem Borussia-Park in Mönchengladbach sowie eine gerahmte "Traumelf" Collage aus 50 Jahren Bundesliga, persönlich signiert vom Kaiser und weiteren Legenden wie Gerd Müller, Uwe Seeler, Franck Ribéry oder Bastian Schweinsteiger. Noch bis zum 12. April mitbieten und helfen geht ganz einfach unter https://www.unitedcharity.de/Specials/Fussball-stiftet-Zukunft!

Über United Charity

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 16 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse werden an gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.

Über Fußball stiftet Zukunft e.V.

Unter dem Leitgedanken "Fußball stiftet Zukunft" kommen gemeinnützige Stiftungen (oder stiftungsähnliche Rechtsformen) aus der Welt des deutschen Fußballs zusammen. Sie alle wurden durch den Deutschen Fußball-Bund oder dessen Mitgliedsorganisationen errichtet, durch Fußballvereine, durch aktive oder ehemalige Einzelsportler*innen der A-Nationalmannschaften und Bundesligen oder durch Personen, die sich haupt- oder ehrenamtlich in den bundesdeutschen Fußball-Organisationen engagieren. So verschieden die Fußball-Stiftungen und ihre Wirkungsfelder sind, so stark ist der Zusammenhalt. Jährlich verleiht der Verein den "Zukunftspreis" an gesellschaftliche engagierte Vereine aus dem Breitenfußball. Unterstützt und mit Preisgeld bedacht werden dabei bestehende Initiativen aus ganz Deutschland, die sich innovativ und kreativ für Chancengerechtigkeit, sozialen Zusammenhalt sowie den Natur- und Umweltschutz einsetzen.

Original-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell