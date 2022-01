United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

12 Millionen Euro - United Charity mit neuem Rekordspendenstand

Mit einmaligen Auktionen sammelt die Charity-Plattform eine weitere Million für Kinder

Baden-Baden (ots)

Eine weitere Million für Kinder in Not: United Charity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, hat den Spendenstand von 12 Millionen Euro geknackt! Mit dem Geld unterstützt United Charity seit 2009 über 200 verschiedene Hilfsorganisationen - hauptsächlich Projekte für Kinder. Der neue Rekordspendenstand wurde in nur knapp einem halben Jahr erreicht.

"Es ist einfach wunderbar, dass unsere Bieter auch in diesen schwierigen Zeiten so bedingungslos zu uns stehen. Die Spendenbereitschaft der Menschen ist unglaublich groß", freut sich Dagmar Kögel, Schirmherrin von United Charity. Für sie und ihren Mann Karlheinz Kögel ist es nach wie vor eine Herzensangelegenheit, dass United Charity alle Erlöse zu 100 Prozent spendet.

Auch aktuell werden auf www.unitedcharity.de wieder zahlreiche Highlight-Auktionen versteigert: Für den guten Zweck können sich Fußball-Fans einmalige Sammlerstücke von Weltfußballer Robert Lewandowski sichern, Reiselustige können ihren nächsten Traumurlaub ersteigern, und Football-Begeisterte haben die Chance auf ein VIP-Ticket für ein NFL-Spiel in den USA!

Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.

