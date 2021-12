Stiftung Rechnen

Sängerin & Songwriterin Jennifer Haben ist neue Mathe-Botschafterin der Stiftung Rechnen

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Jennifer Haben ist Sängerin, Songwriterin und Frontfrau der erfolgreichen deutschen Symphonic-Metal-Band "Beyond the Black".

Jennifer Haben freut sich auf ihre neue Aufgabe als Mathe-Botschafterin: "Mathe war tatsächlich mein Lieblingsfach in der Schule - neben Musik natürlich. Viele mögen das Fach nicht, aber ich hab mich schon immer wohl in der Welt der Zahlen gefühlt. Mathe & Musik haben ja auch Vieles gemeinsam! Logisches Denken ist ein sehr hilfreiches Werkzeug und wenn ich andere dafür begeistern kann, dann ist das super. Mathe ist wichtig für unser Leben - genau wie das Thema Finanzbildung, für das ich mich besonders engagieren will, weil ich hier selbst oft Fragezeichen habe."

Seit 2014 ist Jennifer Haben die Stimme und Frontfrau der Symphonic-Metal-Band "Beyond the Black", die regelmäßig beim "Wacken Open Air" auftritt und unter anderem schon Support-Act für "Aerosmith", "Scorpions" und "Within Temptation" gewesen ist. Jennifer Haben war bereits in jungen Jahren mit der Mädchenband "Saphir" erfolgreich, spielt Gitarre, Klavier & Saxofon und hat einen Bachelor-Abschluss in Musikwissenschaften. 2019 nahm sie zudem am VOX-Fernsehformat "Sing meinen Song - das Tauschkonzert" gemeinsam mit u.a. Johannes Oerding und Wincent Weiss teil.

Als Mathe-Botschafterin wird sich Jennifer Haben speziell für die Finanzbildungsinitiative fiuse engagieren. fiuse steht für "finance yourself" und ist ein innovatives und reichweitenstarkes Finanzbildungsangebot, das junge Menschen für den verantwortungsvollen Umgang mit Geld begeistern soll und die finanzielle Eigenver-antwortung fördert.

Über die Stiftung Rechnen:

Die Stiftung Rechnen setzt sich für mehr Rechenkompetenz in unserer Gesellschaft ein. Rechnen ist neben Lesen und Schreiben eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir erlernen. Mathematik ist überall - die Stiftung Rechnen zeigt, wie Mathematik unser Leben bestimmt und schafft mit verschiedenen Initiativen positive Rechenerlebnisse. Sie gibt Impulse, wie wir unseren Alltag mit Mathematik erfolgreich gestalten. Durch ihre Fördermaßnahmen in Bildung, Wissenschaft und Forschung will sie die Rechenfähigkeit in der Gesellschaft stärken, zu aktiver Beschäftigung mit mathematischen Aufgabenstellungen motivieren und so die notwendigen Grundlagen für erfolgreiche private Haushaltsführung und berufliche Qualifikation schaffen.

Original-Content von: Stiftung Rechnen, übermittelt durch news aktuell