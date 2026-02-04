Logwin AG

Logwin erweitert globale Präsenz durch Markteintritt in die USA

Grevenmacher, Luxemburg/Los Angeles/Chicago/Savannah, USA (ots)

Mit der Gründung der Logwin Logistics US Inc. baut Logwin seine Aktivitäten im wichtigen US-Markt gezielt aus und schafft die Grundlage für weiteres Wachstum vor allem im Luft- und Seefrachtgeschäft.

Logwin ist nun mit einer eigenen Luft- und Seefrachtorganisation in den Vereinigten Staaten vertreten. Mit der neu gegründeten Logwin Logistics US Inc. hat das Unternehmen die Aktivitäten eines langjährigen Kooperationspartners in den Bereichen Luft- und Seefracht sowie Zollabwicklung an den Standorten Los Angeles, Chicago und Savannah übernommen. Die Integration der bestehenden Organisation und ihrer erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermöglicht es Logwin, seine globale Netzwerkstruktur weiter zu stärken, Kundenanforderungen direkter zu bedienen und Wachstumspotenziale im transpazifischen und transatlantischen Handel strategisch zu nutzen.

Fokus auf Qualität und Kundennähe im US-Markt

Ralf Schneider, Geschäftsführer der Logwin Logistics US Inc., begrüßt die Übernahme: "Mit unseren neuen Kolleginnen und Kollegen werden wir gemeinsam mit unserem globalen Logwin-Netzwerk einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Qualität unserer Dienstleistungen für Kunden im US-Handel weiter zu verbessern."

Die Akquisition unterstreicht die strategische Bedeutung des US-Marktes für die Weiterentwicklung der weltweiten Logwin-Aktivitäten. Für die kommenden Jahre ist ein weiteres Wachstum im US-Markt geplant.

Original-Content von: Logwin AG, übermittelt durch news aktuell