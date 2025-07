Hisense Group

Hisense bringt Fans weltweit beim FIFA Club World Cup 2025™ mit „Own the Moment" -Erlebnissen näher an das Spiel

Hisense, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, sorgt mit seiner globalen „Own the Moment"-Kampagne für unvergessliche Fan-Momente beim FIFA Club World Cup 2025™.

Im MetLife-Stadion in New York/New Jersey schuf Hisense eine 100 Quadratmeter große, immersive Technologie-Erlebniszone, die für die Fans zu einem „zweiten Heimstadion" wurde. Die Zone ist an 28 Tagen und 9 Spieltagen geöffnet und präsentiert Fernseher, Laser-Fernseher, Kühlschränke und Klimaanlagen in immersiven Szenarien. Die RGB-MiniLED-TV-Zone mit 100-Zoll-U7-, 100-Zoll-U8- und 116-Zoll-UX-Modellen lockte Tausende in ein interaktives „Soccer Shooting Game".

In den gesamten USA knüpft Hisense durch eine Tournee unter dem Motto „Own the Moment" durch mehrere Städte und einen eigenen Pop-up-Store im American Dream Mall Kontakte zu Fans. Die Tour, die 19 Städte besucht und auf Parkplätzen von Einkaufszentren stattfindet, lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, Spiele auf Großbildschirmen zu verfolgen, Fußball-Videospiele zu spielen, sich mit Hisense-Geräten abzukühlen und KI-gestützte Sammelkarten zu erstellen. Unterdessen bietet der Pop-up-Store in der American Dream Mall (23. Juni bis 14. Juli) die Möglichkeit, die neuesten Innovationen von Hisense hautnah zu erleben, darunter den Flaggschiff-Fernseher mit 116 Zoll und einen Cross-Door-Smart-Kühlschrank. Außerdem gibt es täglich Werbegeschenke und besondere Aktionen mit Produkten wie der VAR Challenge und der Live Game Zone. Weitere Informationen zur Hisense Own the Moment Tour und anderen Aktionen sowie weitere Tourstopps in Ihrer Nähe finden Sie unter www.hisense-usa.com/fifa-club-world-cup-2025.

Hisense nutzte die wachsende Dynamik der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 und bot den Menschen im Nahen Osten mit einer spektakulären Roadshow in der berühmten Mall of the Emirates in Dubai ein unvergessliches Erlebnis. Die Veranstaltung wurde durch einen besonderen Auftritt des ehemaligen Torhüters von Real Madrid, Iker Casillas, bereichert, der viele begeisterte Zuschauer anzog und die starken Verbindungen der Marke zum globalen Sport unterstrich. Als wichtigen Produktmeilenstein stellte Hisense außerdem den weltweit ersten 116-Zoll-RGB-MiniLED-Fernseher vor, der mit dem fortschrittlichsten KI-Prozessor der Marke ausgestattet ist. Der hochmoderne Fernseher liefert ultra-lebendige Farben, außergewöhnliche Helligkeit und kristallklare Bilder und unterstreicht damit die Position von Hisense an der Spitze der Home-Entertainment-Technologie. Im Rahmen des Real Madrid-Sponsorings präsentierte Hisense eine exklusive Real Madrid-Produktreihe in limitierter Auflage – ein einzigartiges Angebot für die Fans und ein weiterer Beweis für das Engagement der Marke, Sport und Innovation zu verbinden. Der Raum wurde durch interaktive Aktionen, Auftritte von Prominenten und Influencer-Momente zum Leben erweckt, was zu einer starken Medienpräsenz führte und die Rolle von Hisense als globaler Innovator im Bereich der Unterhaltungstechnologie unterstrich.

„Technologie ist heute ein wesentlicher Bestandteil der Art und Weise, wie Fans Fußball erleben", sagte Iker Casillas. „ Egal,ob Sie im Stadion oder zu Hause sind, die Qualität des Zuschauererlebnisses bestimmt, wie Sie sich mit dem Spiel identifizieren. Es ist beeindruckend zu sehen, wie Unternehmen wie Hisense die Grenzen des Machbaren erweitern und es Fans erleichtern, sich der Action, der Atmosphäre und den Emotionen jeden Spiels näher zu fühlen."

Own the Moment – Hisense ermöglicht es Fans auf der ganzen Welt, den Moment wirklich zu genießen. Durch die Verbindung von Weltklasse-Technologie mit unvergesslichen Erlebnissen macht Hisense jeden Spieltag zu einem persönlichen Fest des Sports, der Innovation und des gemeinsamen Erlebens.

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia belegt Hisense weltweit den zweiten Platz bei den Gesamtlieferungen von Fernsehern (2022–2024) und den ersten Platz im Segment der Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (2023–Q12025). Als erster offizieller Partner des FIFA Club World Cup 2025™ engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten Publikum in Kontakt zu treten.

