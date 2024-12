Hisense Group

Hisense erzielt rekordverdächtige Black Friday-Verkäufe im Ausland mit einem Anstieg bei Großbildfernsehern und Smart Home-Innovationen

Hisense, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, demonstrierte seine globale Führungsrolle in der Unterhaltungselektronik mit rekordverdächtigen Umsätzen während der Black Friday-Kampagne. Die Ergebnisse des Unternehmens unterstreichen seine Dominanz im Segment der Großbildfernseher und verdeutlichen die wachsende Nachfrage nach seinen innovativen Smart Home-Lösungen.

Die Dominanz von Hisense auf dem globalen TV-Markt wurde während des Black Friday mit rekordverdächtigen Verkaufszahlen in den wichtigsten Märkten weiter gefestigt. Die Konzentration des Unternehmens auf großformatige Premium-Fernsehgeräte, insbesondere 100-Zoll-Fernseher, hat seinen Erfolg gesteigert. In Australien stiegen die Verkäufe um 106 %, während Hisense in Südafrika den ersten Platz beim Wertanteil in den wichtigsten Kanälen, einschließlich MAKRO, OKF und HIFI, belegte. In Deutschland gab es ein atemberaubendes Wachstum von 220 % im Vergleich zum Vorjahr, wobei Hisense die Nummer eins auf Amazon wurde. Einem Bericht von Circana zufolge erzielte Hisense in den USA mit 490.000 verkauften Geräten eine bemerkenswerte Umsatzsteigerung von 94 % im Vergleich zum Vorjahr.

Hisense hat im Segment der Großbildfernseher große Fortschritte gemacht. In Großbritannien hat sich die Nachfrage nach ultragroßformatigen und MiniLED-Technologien deutlich verbessert. Mexiko verzeichnete einen Anstieg bei Großbildschirmen und High-End-Produkten, wobei MiniLED-Fernseher und 85-Zoll-Fernseher ein erhebliches Wachstum verzeichneten. In den Vereinigten Staaten stieg der Absatz von 100-Zoll-Fernsehern um atemberaubende 7.504 %, während in Italien die Verkäufe von MiniLED-Fernsehern im mittleren bis oberen Preissegment und bei Großbildschirmen um 244 % anstiegen.

Auch das Engagement von Hisense im Bereich Consumer Lifestyle durch Smart Home-Lösungen war ein großer Erfolg. Eines der herausragenden Modelle ist der BCD-522, der über einen intelligenten Wi-Fi-Modus verfügt, mit dem Benutzer die Temperatureinstellungen ihres Kühlschranks über die ConnectLife-App aus der Ferne steuern können. Ein Lebensmittelinventarsystem ermöglicht es Benutzern, Lebensmittel zu verfolgen und zu verwalten, Verfallsdaten festzulegen und Benachrichtigungen zu erhalten, was ein intelligentes Küchenmanagement ermöglicht.

Dieser innovative Ansatz fand bei den internationalen Verbrauchern Anklang. In Deutschland erzielte Hisense eine rekordverdächtige Verkaufswoche für Kühlschränke, wobei die Premium-Modelle einen großen Teil des Marktes ausmachten. Frankreich verzeichnete ein beträchtliches Wachstum im Premium-Segment, wobei das Modell BCD-522 in Großbritannien vollständig ausverkauft war, während in Frankreich die Verkäufe des BCD-522 im Vergleich zum Vorjahr um 176 % stiegen.

