Experiment e.V.

Vollstipendium für Schüler*innen aus NRW: Mit "USA for You" in den Osterferien nach Amerika

Bonn (ots)

In den Osterferien in die USA reisen, neue Leute kennenlernen, die Englischkenntnisse verbessern und Auslandserfahrung sammeln - das ist mit dem Vollstipendium "USA for You" möglich. Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation Experiment e.V. mit Sitz in Bonn bietet dieses Stipendienprogramm in Kooperation mit der US-Embassy an. Das Angebot richtet sich an Schüler*innen von Real-, Haupt- und Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen und soll so Jugendliche erreichen, die bislang in Austauschprogrammen unterrepräsentiert sind. Mit der Durchführung des Programms möchte der Verein möglichst vielen jungen Menschen eine interkulturelle Austauscherfahrung ermöglichen und für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen.

15 Jugendliche haben die Chance auf ein Vollstipendium für einen zweiwöchigen USA-Aufenthalt in den Osterferien, vom 10. bis 24. April 2022. Vor Ort leben sie in Gastfamilien, unterstützen ein gemeinnütziges Projekt, nehmen an einem Englisch-Sprachkurs und an einem spannenden Freizeitprogramm teil. Die Kosten für den Flug und das Programm werden durch das Stipendium abgedeckt. Die Gruppe wird durch zwei Ehrenamtliche von Experiment e.V. begleitet.

Die Bewerber*innen sollten sich für einen interkulturellen Austausch und für ehrenamtliches Engagement interessieren und zum Zeitpunkt der Ausreise am 10. April 2022 zwischen 15 und 17 Jahre alt sein. Bewerbungsfrist ist der 1. Dezember 2021. Weitere Informationen zum Stipendium, den Link zur Bewerbung und einen Infoflyer zum Herunterladen gibt es unter https://www.experiment-ev.de/ferienprogramme/stipendien. Ansprechpartnerin in der Geschäftsstelle von Experiment e.V. ist Eva Kirch (Tel. 0228/95722-38, E-Mail: kirch@experiment-ev.de).

Über Experiment e.V.

Das Ziel von Experiment e.V. ist seit knapp 90 Jahren der Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Experiment e.V. ist gemeinnützig und das deutsche Mitglied von "The Experiment in International Living" (EIL). Jährlich reisen über 2.000 Teilnehmende mit Experiment e.V. ins Ausland und nach Deutschland. Kooperationspartner sind u.a. das Auswärtige Amt, die Botschaft der USA, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Deutsche Bundestag, das Goethe-Institut und die Stiftung Mercator.

