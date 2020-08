Neu: BGW-Podcast "Herzschlag - Für ein gesundes Berufsleben"

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege

Wie gelingt gesundes Arbeiten in der Pflege? Darum geht es im neuen Podcast "Herzschlag - Für ein gesundes Berufsleben" der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW).

Zu Wort kommen Fachleute, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Führungskräfte und Beschäftigte. Sie schildern ihre Sichtweisen und Erfahrungen, geben Tipps und Hinweise. Der Podcast richtet sich an alle Akteurinnen und Akteure im Arbeitsfeld Pflege: Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Führungskräfte, Beschäftigte und Auszubildende - sowie an alle anderen Interessierten. Viele Informationen lassen sich auch auf Arbeitsfelder jenseits der Pflege übertragen.

Bereits mehrere Folgen zu hören

Die ersten Folgen dieses neuen BGW-Podcasts sind schon online. Eine widmet sich beispielsweise den psychischen Herausforderungen der Pflege in Corona-Zeiten: Wie lassen sich diese meistern? Über den Umgang mit der Krisensituation sprechen eine Pflegedienstleiterin und eine Psychologin.

In der ebenfalls bereits veröffentlichten Episode "Ein Leben lang in der Pflege" geht es um das gesunde Älterwerden im Pflegeberuf: Was für Erkenntnisse gibt es aus der Forschung und welche Chancen ergeben sich daraus? Zwei Fachleute der BGW berichten aus einem Projekt zum Thema.

Verfügbar ist auch schon ein Themenschwerpunkt zur Aggression und Gewalt gegen Pflegekräfte: Wie kommt es dazu? Wie kann die Gefahr vermindert und wie betroffenen Menschen geholfen werden? Eine Altenpflegerin und eine Psychologin sprechen über Erfahrungen und den professionellen Umgang mit dieser Gefährdung für Pflegende und weitere Berufsgruppen, die hilfebedürftige Menschen betreuen.

Alle zwei Wochen neue Folgen

Die Folgen des BGW-Podcasts erscheinen künftig in der Regel jeden zweiten Montag. Geplant sind vielfältige Beiträge, beispielsweise zur Personalgewinnung und Ausbildung in der Pflege, zur Hautgesundheit im Beruf und zur interkulturellen Zusammenarbeit.

Zu finden ist "Herzschlag - Für ein gesundes Berufsleben" in verschiedenen Podcast-Portalen und über www.bgw-online.de/podcast.

Über die BGW

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) ist die gesetzliche Unfallversicherung für nicht staatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege. Sie ist für knapp neun Millionen Versicherte in mehr als 656.000 Unternehmen zuständig. Die BGW unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe beim Arbeitsschutz und beim betrieblichen Gesundheitsschutz. Nach einem Arbeitsunfall oder Wegeunfall sowie bei einer Berufskrankheit gewährleistet sie optimale medizinische Behandlung sowie angemessene Entschädigung und sorgt dafür, dass ihre Versicherten wieder am beruflichen und gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

