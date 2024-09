LASCANA

LASCANA und Toni Garrn starten in eine glamouröse Herbst-/Winter-Saison 2024/25

Hamburg

Der Herbst steht vor der Tür und verabschiedet einen facettenreichen Mode-Sommer. Leichte Kleider, Tops und Hosen sowie bunte Swimwear und verführerische Lingerie prägten die Saison. Doch jetzt bringt die kühle Morgenluft neue Inspirationen mit sich. Zusammen mit Topmodel Toni Garrn startet LASCANA mit dem zweiten Teil seiner Kampagne "Iconic Destinations" in die Herbst-/Winter-Saison 2024 und nimmt Modebegeisterte mit auf eine stilvolle Reise.

In Zusammenarbeit mit dem international bekannten Supermodel Toni Garrn, das in New York seine internationale Karriere begann, setzt das Hamburger Modeunternehmen LASCANA auf eine glamouröse Inszenierung der neuen Herbst-/Winter-Kampagne. Die Bilder zeigen Garrn in eleganten Fashion- und Lingerie-Styles im Setting der pulsierenden Metropole NYC. Inmitten der Big-Apple-Kulisse begrüßt Toni Garrn gemeinsam mit LASCANA die cozy bis sinnliche Jahreszeit und verzaubert erneut die Modewelt.

LASCANA präsentiert eine Kollektion, die feminin, glamourös und kosmopolitisch ist. Die Kleidungsstücke sind stilvoll und alltagstauglich zugleich. Highlights der Kampagne sind unter anderem ein elegantes City-Outfit in Beige mit Wollmantel, Paillettenshirt, Palazzohose und Stiefeletten sowie eine verführerische Lingerie-Capsule-Serie in Royalblau aus Spitze und mit verführerischen Details.

LASCANA hat sich vom Lingerie- und Swimwear-Spezialisten zu einer vielseitigen Fashionbrand entwickelt. Das eigene Markenverständnis "LASCANA - It's a woman's world" betont das Ziel, jeder Frau die Möglichkeit zu bieten, ihre Persönlichkeit durch Mode auszudrücken und sich selbstbewusst zu fühlen.

Preis und Verfügbarkeit: Die Herbst-/Winter-Kollektion 2024 ist ab sofort auf www.lascana.de und in den LASCANA Stores erhältlich. Die Preise starten bei 19,99 Euro für Lingerie und gehen bis 109,99 Euro für einen Langmantel. Das Sortiment variiert je nach Verfügbarkeit.

Weitere Informationen gibt es auf www.lascana.de/New-Season und auf www.lascana.de/presse

Original-Content von: LASCANA, übermittelt durch news aktuell