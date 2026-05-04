Milestone Systems

Datenschutz wird Treiber für KI: Milestone Systems treibt KI-Entwicklung mit Technologie aus Deutschland voran

Kopenhagen, Dänemark (ots)

Die Übernahme von brighter AI entwickelt sich zum zentralen Wachstumstreiber und stärkt Milestone Sytems KI-Strategie sowie Project Hafnia.

Die Anonymisierungstechnologie von brighter AI ermöglicht KI-Training mit Videodaten im großen Maßstab, ohne personenbezogene Informationen offenzulegen.

Milestone Systems adressiert damit den Mangel an regulatorisch nutzbaren Trainingsdaten, insbesondere in Europa.

Datenschutz wird zum Wettbewerbsfaktor: Skalierbare KI ist ohne Anonymisierung unter DSGVO und AI Act nicht möglich.

Milestone Systems, einer der weltweit führenden Anbieter datenbasierter Videotechnologie mit Sitz in Kopenhagen, hat im Geschäftsjahr 2025 seinen Wachstumskurs fortgesetzt und den Umsatz um 10 Prozent auf 298 Millionen Euro (2,2 Milliarden DKK) gesteigert. Knapp ein Drittel der Erlöse investierte das Unternehmen in Forschung und Entwicklung, um Innovationen in den Bereichen Videoanalyse, verantwortungsvolle KI und Cloud-Technologien voranzutreiben.

Die Entwicklung unterstreicht eine strategische Verschiebung: Künstliche Intelligenz wird zunehmend zum zentralen Werttreiber im Videotechnologie-Markt - und stellt Unternehmen zugleich vor die Herausforderung, ausreichend hochwertige und regulatorisch konforme Daten für das Training von KI-Modellen bereitzustellen. Vor dem Hintergrund steigender regulatorischer Anforderungen, etwa durch die DSGVO und den europäischen AI Act, gewinnt dabei ein Aspekt besonders an Bedeutung: der verantwortungsvolle Umgang mit Daten. Gerade in Deutschland, wo Datenschutz traditionell einen besonders hohen Stellenwert hat, wird dieser Ansatz zum Innovations- und Wettbewerbstreiber.

brighter AI als Schlüssel für regulatorisch nutzbare Videodaten

Milestone Systems adressiert diese Herausforderung unter anderem mit Project Hafnia, einer gemeinsam mit NVIDIA entwickelten Plattform für datenschutzkonformes Training visueller KI. Ein wesentlicher Baustein dieser Strategie ist die Integration des Berliner Unternehmens brighter AI, das Milestone 2025 übernommen hat. Dessen Technologie ermöglicht es, Personen in Bild- und Videomaterial automatisiert zu anonymisieren, ohne den Kontext für Analyse- oder Trainingszwecke zu verlieren. Damit schafft sie die Grundlage, Videodaten im Einklang mit regulatorischen Anforderungen nutzbar zu machen - ein entscheidender Faktor, insbesondere für den europäischen Markt.

"2025 war ein starkes Jahr für Milestone Systems. Wir verzeichneten ein anhaltendes Umsatzwachstum und haben BriefCam Video Analytics sowie Arcules Cloud Video Surveillance as a Service formell in Milestone Systems integriert. Zudem haben wir den Anbieter für Anonymisierungstechnologie brighter AI übernommen und Project Hafnia zur Entwicklung zukünftiger KI-Lösungen gestartet. Diese Fortschritte ermöglichen es uns, kontinuierlich zu innovieren und in Software der nächsten Generation zu investieren", sagt Lars Larsen, Chief Financial Officer von Milestone Systems.

Fokus auf Innovation und Plattformausbau

Die Geschäftsentwicklung spiegelt auch die Auswirkungen dieser strategischen Investitionen wider. Das Betriebsergebnis lag bei 14 Millionen Euro (104 Millionen DKK) gegenüber 14,3 Millionen Euro (107 Millionen DKK) im Vorjahr. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung stiegen auf 85 Millionen Euro (633 Millionen DKK) und machten damit 28,8 Prozent des Umsatzes aus, nach 24,8 Prozent im Jahr 2024.

Mit der Weiterentwicklung seines Portfolios treibt Milestone Systems den Wandel vom klassischen Video-Management-Anbieter hin zu einer offenen Plattform für intelligente Videotechnologie voran. Neben der Software XProtect umfasst das Angebot heute auch KI-gestützte Analysen sowie cloudbasierte Videoüberwachungslösungen. "Seit fast drei Jahrzehnten ist unsere offene Plattform das Herzstück von Milestone Systems und bleibt es auch. Zusätzlich zu unserer XProtect Video-Management-Software verfügen wir nun über ein erweitertes Portfolio, das wir unseren Partnern und dem Markt anbieten können", sagt CEO Jeppe Frandsen. "Unser Fokus bei Milestone Systems liegt darauf, Lösungen zu entwickeln, die unseren Kunden helfen, den größtmöglichen Nutzen aus ihren Videodaten zu ziehen. Wir werden unsere Arbeit in den Bereichen Video-Management, Analyse und Cloud-Lösungen weiter beschleunigen, damit unsere Kunden einfacher und tiefere Einblicke in ihre Videodaten gewinnen können."

Zusammenarbeit mit NVIDIA

Ein weiterer Schwerpunkt lag 2025 auf der Entwicklung neuer KI-Anwendungen. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit NVIDIA stellte Milestone Systems ein Vision-Language-Modell (VLM) sowie ein Video-Summarization-Tool für XProtect vor. Die Technologie ermöglicht es, Videomaterial automatisiert auszuwerten und in Text zusammenzufassen, etwa zur schnelleren Einsatzkoordination im Notfall oder zur Optimierung von Verkehrsflüssen in Städten.

Für das Jahr 2026 sieht sich Milestone Systems entsprechend gut positioniert. Das Unternehmen erwartet weiteres Wachstumspotenzial, insbesondere in den Bereichen Cloud, Videoanalyse und verantwortungsvolle KI. "Mit Blick auf die Zukunft werden wir auch 2026 weiter innovieren, sowohl in Bezug auf unsere Produkte als auch darauf, wie wir Mehrwert für unsere Kunden und Partner schaffen", so Frandsen.

Über Milestone Systems

Milestone Systems ist ein weltweit führender Anbieter von datengestützter Videotechnologie. Die Lösungen von Milestone Systems kommen u. a. in der Fertigung, im Transportwesen, in Flughäfen, im Einzelhandel und im öffentlichen Sektor zum Einsatz. Gegründet 1998, mit Hauptsitz in Kopenhagen zählt das Unternehmen über 1.500 Mitarbeitende weltweit und ist seit 2014 ein unabhängiger Teil der Canon-Gruppe. Weitere Informationen unter www.milestonesys.com

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