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Rund 430.000 Euro für gemeinnütziges Engagement

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Frankfurt am Main (ots)

"Wir für morgen" Charity-Initiative vergibt rund 430.000 Euro Fördergeld für gemeinnützige Projekte in den Bereichen Soziales, Bildung und Umwelt

Bewerbungen sind möglich bis zum 17. August unter www.wir-fuer-morgen.de

Neu in diesem Jahr: Der Sonderpreis "Startkapital" für die besten Ideen von Schülerinnen und Schülern zum Thema Jugendförderung

Die Bewerbungsphase für die Charity-Initiative "Wir für morgen" 2026 ist angelaufen. Auch in diesem Jahr sucht die Jury innovative, gemeinnützige Projekte in den Kategorien Soziales, Bildung und Umwelt. Bis zum 17. August können sich gemeinnützige Organisationen, Vereine und Stiftungen mit Sitz in Deutschland bewerben und damit die Chance auf eine Förderung aus dem insgesamt rund 430.000 Euro umfassenden Preisgeld nutzen. Neu in diesem Jahr ist der Sonderpreis Startkapital: ausgezeichnet werden drei Projektideen von Schülerinnen und Schülern zum Thema Jugendförderung, die über den Förderverein der jeweiligen Schule eingereicht werden.

Leuchtturmprojekte gesucht

"Wir für morgen" ist Teil des gesellschaftlichen Engagements von Union Investment, einem Unternehmen der Genossenschaftlichen Finanzgruppe. Die Charity-Initiative zeichnet seit 2022 gemeinnützige Projekte in den Kategorien Soziales, Bildung und Umwelt aus. Drei Leuchtturmprojekte, die in ihrer jeweiligen Kategorie als beispielhafte Impulsgeber wirken sollen, erhalten je 35.000 Euro. Zusätzlich werden sechs Projekte auf der Shortlist mit je 25.000 Euro und zwölf auf der Longlist mit je 10.000 Euro prämiert.

Preisverleihung mit prominenter Jury

Welche Projekte als nachhaltige Vorbilder wirken können, entscheidet eine prominent besetzte Jury gemeinsam mit einer Jugendjury unter der Schirmherrschaft von André Haagmann, Vorstandsvorsitzendem von Union Investment. Zur Jury gehören Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jaenicke (Kategorie Umwelt), Stifter und Ex-Fußballprofi Neven Subotic (Kategorie Soziales) sowie Sozialunternehmerin und Bildungsgerechtigkeits-Aktivistin Natalya Nepomnyashcha (Kategorie Bildung). Die Preisverleihung findet am 26. Oktober im Frankfurter Städel Museum statt.

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Mehr Infos & Bewerbung unter: www.wir-fuer-morgen.de

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