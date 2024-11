Falstaff Verlags GmbH

Von Robb Report zu Falstaff: Dagmar Hansen wird Geschäftsführerin und Publisher für Falstaff Deutschland

Bild-Infos

Download

Düsseldorf/München/Wien (ots)

Als International Brand Director wird sie zudem die Internationalisierung der Marke vorantreiben

Falstaff ist nicht nur einer der wenigen Wachstumstitel im Magazinsegment in Deutschland, die Medienmarke soll in den nächsten Jahren in vielen weiteren Ländern weltweit erscheinen. Dafür holt sich der Verlag Dagmar Hansen, die als Publishing Director Luxury das Luxussegment im Hamburger Jahreszeiten Verlag erfolgreich aufgebaut hat. Falstaff ist mit 2 Mio. Leser:innen und User:innen bereits Marktführer in Deutschland, Österreich und Schweiz und bringt im November zusätzlich eine italienische Ausgabe auf den Markt.

Dagmar Hansen verantwortete im Hamburger Jahreszeitenverlag die vergangenen acht Jahre als Publishing Director das amerikanische Luxusmagazin Robb Report, das weltweit in 18 verschiedenen Länder-Editionen erscheint, und gilt als Expertin im Luxury Lifestyle-Segment. Hansen entwickelte zudem erfolgreich das Premium-Magazin FAVORIT, das den Zeitschriften des Jahreszeitenverlags beigelegt wird. Ihre gesamte Expertise wird sie zukünftig bei Falstaff zum Einsatz bringen.

Dagmar Hansen startet am 1.2.2025 zu der bereits bestehenden Geschäftsführung von Nicolas Gauert.

Falstaff Herausgeber Wolfgang Rosam: „Wir wachsen mit Falstaff - entgegen dem Großteil des Marktes - enorm. Wir werden in diesem Jahr in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 44 Mio. Euro Umsatz machen und eröffnen im November Falstaff Italia. In den nächsten 3 - 5 Jahren werden wir in mindestens 10 europäischen Ländern vertreten sein (als nächste Märkte stehen Serbien, Slowakei, Spanien, die Niederlande und Tschechien am Expansionsplan). Der Falstaff Gruppen-Umsatz soll sich in den nächsten 5 Jahren verdoppeln. Damit sind wir auch europaweit eine Ausnahmeerscheinung“.

Dagmar Hansen: „Ich freue mich auf diese großartige Herausforderung, sowohl den weiteren Ausbau von Falstaff Deutschland als auch die Internationalisierung dieses Erfolgsmodells voranzutreiben. Der Luxusmarkt ist im Wandel und auf der Suche nach Authentizität, kreativen Konzepten und Professionalität. Ich bin überzeugt, dass viele weitere Marken in der reichweitenstarken Falstaff Community bestens aufgehoben sein werden.“

Original-Content von: Falstaff Verlags GmbH, übermittelt durch news aktuell